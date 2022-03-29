Зеленский сделал то, на что никогда не решится Путин: как украинский президент обскакал российского

Зеленскому прекрасно удалось разбить главный тезис российской пропаганды, что украинский президент – марионетка, ничего не знает и ни на что не влияет / Reuters

Многие спорят, зачем нужно было это интервью президента журналистам страны-агрессора. В СМИ также активно обсуждается большое интервью президента Украины Зеленского группе российских журналистов относительно острейших проблем росийско-украинской войны.

Скажем сразу, Зеленский справился с поставленной задачей, хотя выглядел сильно усталым. Зато все было откровенно, а главное – ни капли актерства, позерства или пустоты. Перед нами был совершенно другой президент Зеленский, как будто его подменили. Война сделала его взрослым и независимым, придала ему силы.

В результате это интервью имело свои необычные позитивные эффекты, на которые не обращает внимания официальная пропаганда Офиса президента.

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Во-первых, президент Зеленский во время ожесточенных боев, в разгар войны, не побоялся дать интервью журналистам страны-агрессора – России. Это оригинально и смело. Можно не сомневаться, что на такой поступок явно бы не решился бы президент России Путин, который боится неизвестности еще больше, чем чужой силы.

Во-вторых, Зеленскому прекрасно удалось разбить главный тезис российской пропаганды, что украинский президент – марионетка, ничего не знает, не понимает, не владеет ситуацией и ни на что не влияет. Зеленский показал, что это не так. Перед нами был уверенный себе и мужественный президент Украины, который не оставил свой народ в трудную минуту и прекрасно разбирается в военно-политической ситуации, вплоть до деталей. Я думаю, что все это было большой неожиданностью для российских журналистов. Он без всяких подсказок хорошо отвечал на поставленные вопросы. Несмотря на усталость, он владел словом и излучал уверенность в нашей победе, без всякой демагогии.

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В-третьих, в ходе этого интервью очень важно было возбудить у части российской аудитории бессознательное сравнение двух президентов Зеленского и Путина. В этой ситуации личность президента Зеленского выглядела гораздо привлекательнее, справедливее, чем мутный и циничный образ российского президента Путина, который так и не сумел объяснить мировому сообществу и свой стране, зачем он начал кровавую войну с миролюбивой Украиной.

Это сравнение двух лидеров борющихся стран крайне важно для международной общественности. И Зеленский здесь явно выигрывает. Вот почему российская цензура запретила показ этого интервью в России.

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Поэтому, несмотря на услышанную критику, я считаю, что это интервью – победа украинского президента. Он не зря старался.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"