Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смысл

Украина предлагает прекращение огня и реальные переговоры.

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Путин и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

На фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических дискуссий о возможных путях завершения войны все большее значение приобретают публичные сигналы, которые стороны посылают друг другу и международному сообществу. Общественный деятель и публицист Леонид Невзлин анализирует открытое обращение Владимира Зеленского к Владимиру Путину, рассматривая его как элемент политической и информационной стратегии Украины. Автор объясняет, какие месседжи Киев адресует России и западным партнерам и почему вопрос мира остается предметом принципиальных разногласий. Публикуем его мнения на языке оригинала.

"Нужно определить, каким будет будущее для всех следующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придёте к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за своё существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придётся гораздо больше бороться за своё существование — не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну".

Это часть открытого письма, которое Зеленский написал Путину. Президент Украины предложил ему определить дату встречи и закончить войну. В письме сказано много важных вещей, и в нём чётко обозначена украинская позиция. Более того, аудиторией этого письма является не только Путин, но и западный мир, которому Киев в очередной раз демонстрирует приверженность миру и готовность к нему. К миру — но не к капитуляции.

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Украина предлагает прекращение огня и реальные переговоры. Россия же предлагает имитацию переговоров под удары ракет и канонаду на фронте. Это фундаментальное расхождение. Путин — патологический лжец, и на это открытое письмо, скорее всего, последует лживый ответ. Он не хочет останавливать войну, а значит, Зеленский прав: Украине и дальше придётся работать на усталость России.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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