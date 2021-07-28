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Зеленский готовится к осени

Александр Кочетков

политический аналитик

28 июля 2021, 15:06

То, что сейчас происходит в рядах силовиков – это сочетание внешнего давления и желание обезопасить себя от тех потрясений и невзгод, которые ожидаются осенью.

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Зеленский уволил нескольких руководителей СБУ / УНИАН

Зеленский чувствует, что он не совсем управляет силовыми структурами. С другой стороны, это чувствует и второе лицо в государстве (как он сам себя называет) глава ОП Ермак – они вдвоем не все контролируют и точно знают, что уличные протесты, связанные с тарифами, попыткой имплементации "формулы Штайнмайера" или чем-нибудь другим, чем недовольны люди, всегда есть кому подогреть, как внутри страны, так и извне. Именно поэтому они хотят больше контролировать эту сферу.

Кроме того, на Зеленского давят Соединенные Штаты, Германия, Франция и другие зарубежные партнеры из-за борьбы с коррупцией, в частности, в улучшении работы силовиков. Поэтому в ОП пытаются демонстрировать внешним лидерам, что они борются. Например, у Украины была огромная проблема со срывом операции с "вагнеровцами", из-за чего недавно и сменили руководство Службы внешней разведки, хотя этим занимались совсем другие люди.

После увольнения главы Службы внутренней безопасности Андрея Наумова, увольнения в СБУ является продолжением, потому что сейчас уволили тех, кто был с ним связан. Потому что Наумов выстроил внутри СБУ собственную систему, которую он возглавлял и влиял на нее значительно больше, чем сам Баканов на всю коррупционную систему, которая собирала деньги с бизнесменов, таможни. Поэтому сейчас убирают всех связанных с ним людей, потому что в Офисе президента поняли, что огромные деньги идут мимо них.

То есть все то, что сейчас происходит в рядах силовиков – это сочетание внешнего давления и внутреннего желания обезопасить себя от тех потрясений и невзгод, которые ожидаются осенью.

Президент абсолютно убежден в том, что контроль над ситуацией они не потеряют. Но у ОП профессиональная деформация психики, потому что они искренне уверены в том, что Зеленский – один из величайших политических деятелей современности, но отдельные враги попытаются дестабилизировать ситуацию, поэтому им надо дать отпор.

Читайте такжеПуть к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВДЕдинственной причиной для увольнения того же Баканова может стать разве что его откровенная измена, то есть когда он начнет о чем-то договариваться за спиной Зеленского или же если большие деньги пойдут через СБУ мимо Офиса президента и об этом станет известно. Или же если улица выйдет и начнет побеждать, то тогда Баканов окажется среди виновных в этом. Но до этого еще далеко и это уже будет совершенно другая история, которая мало кого будет интересовать.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

СБУ Владимир Зеленский Александр Кочетков новости Украины Иван Баканов
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