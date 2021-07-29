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Зеленский еще не закончил чистку силовиков

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

29 июля 2021, 07:45

Увольнение Хомчака - это не последняя резонансная отставка в силовом блоке.

Зеленский
Зеленский провел ряд увольнений в силовом блоке / Reuters

Вся эта вереница отставок – ни что иное, как обеспечение укрепления позиций и управляемости силовым блоком. А с ним у Зеленского всегда были проблемы. Сейчас их масштаб стал очевидным, там есть все: от личных конфликтов до глупости и непрофессионализма.

Хотя у каждого из этих случаев есть свои нюансы. Яровой из МВД – это человек Авакова, который с ним пришел и ушел.

В увольнении верхушки СБУ есть два момента. Во-первых, это связано с недавним выступлением госсекретаря США Блинкена, в котором четко прозвучало требование о реформе СБУ, которая в самой системе воспринимается в штыки. Ведь любая реформа там наталкивается на противостояние кланов в верхушке спецслужбы – там прекрасно понимают, что у них могут отобрать кормовую базу. Во-вторых, до сих пор не решена проблема борьбы с контрабандой, поскольку это слишком "вкусная" тема.

Увольнение Кондратюка из Службы внешней разведки и назначение Литвиненко может быть связано с проколами в деле судьи Чауса. Взять машину в Кишиневе с GPS-трекером – это все равно что явиться с повинной. Зеленскому меньше всего нужен был Чаус в багажнике – ни один суд не примет такого свидетеля.

Как известно, между Тараном и Хомчаком возникали конфликты, касавшиеся и транспортной авиации, и оборонного заказа, которые оборачивались серьезными последствиями. Но как бы там ни было, политическая позиция одного и другого не вызывала вопросов, так как их конфликт перешел на личности. И в этой ситуации начали с окружения Тарана и уволили трех его замов. Причем уволили по делу – тех, кто как раз занимался модернизацией ВСУ, оборонным заказом, материальным снабжением и коммуникацией с Минобороны.

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Министр обороны – это политическая должность. Управление войсками осуществлял Хомчак, но когда генералы не могут найти между собой общий язык и элементарно наладить между собой взаимодействие – это нонсенс. Ни в одном государстве такая ситуация нетерпима, поскольку она негативно отражается на сфере безопасности.

Читайте такжеЗеленский готовится к осениТаран – человек старой формации и многие вещи, как работа с соцсетями, оперативное освещение конфликтных ситуаций (как, например, скандал с туфлями на параде) ему даются сложно. Но так как соответствующие службы Минобороны ситуацию профукали, в результате депутаты ЕС бегали по Раде.

Хомчака при этом из обоймы не выбросили. Ведь снять могли, удалив из команды, как это в свое время произошло со Степановым, который почувствовал угрозу увольнения и попытался сыграть в политические игры с депутатами. Но его переместили на должность первого заместителя секретаря. Учитывая тот вес, которое СНБО приобрело при Зеленском, это не означает, что его выбросили из команды, чтобы разрешить конфликт.

Безусловно, для самого Хомчака это болезненно, так как его сфера – это ВСУ. Но с другой стороны, это не снимает и вопросов к Тарану. Ведь если до осени ситуация не улучшиться, то вполне возможно (хотя сейчас этот вопрос еще не обсуждается), что осенью случится его отставка – по слухам, ему сейчас дали несколько месяцев на исправление ситуации.

Но увольнение Хомчака - это не последняя резонансная отставка в силовом блоке. Судя по тем письмам, которые шлет представитель президента в Конституционном суде генпрокурору, не исключено, что вскоре может последовать и отставка Венедиктовой. Кроме того, достаточно неустойчивые позиции и у министра юстиции Малюськи.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Владимир Зеленский Андрей Золотарев новости Украины Руслан Хомчак Денис Малюська Ирина Венедиктова Андрей Таран
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