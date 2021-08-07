Зеленский дрейфует в сторону идей Порошенко

Владимир Зеленский посоветовал украинцам с ОРДЛО, которые чувствуют себя русскими, ехать в Россию / скриншот Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью заявил о том, что оккупированные районы Донбасса, а также захваченный РФ Крым никогда не будет российской территорией, и посоветовал тем, кто сейчас живет на временно оккупированном Донбассе, разобраться в себе и ответить на вопрос, кто они: украинцы или русские.

"Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины - это Россия, если ты так чувствуешь, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России - это правильно", - отметил Зеленский.

Если анализировать цитату президента дословно, а не ее интерпретации, то в принципе все ложится в логическую канву позиции большинства украинского общества. Здесь идет речь о том, что в случае, когда кто-то не воспринимает украинское государство, то очевидно, он, если хочет, может куда-то уехать.

Напомню, что в 1991 году около 92% украинцев, принявших участие в референдуме, проголосовали за украинское государство - то есть, 8% проголосовали против. И в начале 90-х произошел добровольный переезд что с территории России в Украину, что из Украины в Россию людей, для которых более важна другая государственность. Это совершенно нормальные вещи, все происходило мирным путем.

В этом плане, если речь идет о добровольном выборе места поселения с собственной точки патриотизма, то в том, что сказал Зеленский, нет ничего ненормального и даже нового. В конце концов, это право любого человека - находить себе место жительства по своему желанию.

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В контексте оккупированных ЛДНР, понятно, что здесь не все так просто. Потому что здесь надо учитывать, как это воспримут не в России (ее мнение как страны-агрессора нас интересует меньше), а на самих оккупированных территориях граждане Украины.

Вес каждого слова государственного деятеля (а, тем более, президента) огромный, и здесь все дело в интерпретации сказанного - как это подать в головы тех нейтральных граждан, которые сейчас находятся под контролем оккупационных властей. Для нас опасность именно в этом - в том, как это будет интерпретировано и массово принято через российские средства массовой информации на оккупированных территориях.

Конечно, такая массированная пропагандистская атака со стороны россиян в данной ситуации опасна. Поэтому нет оснований говорить о том, что с речью Зеленского что-то не так, однако РФ все равно "окучивает" умы граждан, находящихся на оккупированных территориях. Поэтому я бы не обращал внимания на российскую реакцию - чтобы не говорили украинские политики, у них есть одна задача - обработать сказанное так, чтобы люди ненавидели Украины. Поэтому здесь нам важно показать, что для всех, кто хочет быть украинскими гражданами, Украина раскрывает объятия, независимо от языка, регионального происхождения, политических взглядов.

Читайте такжеСнесут ли Зеленского по технологии МайданаТакже стоит отметить, что заявления Зеленского противоречат духу формулы Штайнмайера, которая пытается как раз внедрить в украинское политическое пространство эти территории без каких-либо попыток очистки от враждебных элементов. Именно в этом и была опасность формулы Путина-Порошенко в виде Минских соглашений.

Но проблема Зеленского в том, что его в свое время выбирали как центристський проект против двух крайностей - русского национализма, который ассоциируется с Медведчуком, Бойко и ОПЗЖ, который ассоциируется почему-то с Порошенко. За два года реально центристской идеи того, как объединить Украину и сделать ее прогрессивной, модерновой и перспективной нацией, команда Зеленского не дала. Поэтому если не выработал собственной идеи, приходится пользоваться идеями оппонентов. Соответственно, Зеленский все дальше дрейфует в идейном плане к среде, с которой он боролся на выборах.

Нотки этого узнаваемые - можно сказать, что объективный процесс огосударствления (потому что Порошенко тоже не сразу им стал). Если объединительной идеи команда Зеленского не смогла спродуцировать, то он вынужден пользоваться идеями своего предшественника - что, собственно, и происходит.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда