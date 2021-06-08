В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев

Зеленский предложил высадить один миллиард деревьев в течение трех лет / УНИАН

Высадка одного миллиарда деревьев – это глупая идея. Потому что неясно сразу несколько вещей. Во-первых, почему один миллиард, а не 10? Во-вторых, непонятно, где брать саженцы и где их сажать. В лугах, полях и уничтожать последние степи?!

Но самое главное – неизвестно, кто за этими саженцами будет ухаживать. Посадить такое количество деревьев - это же не высадить пару роз под Офисом президента. Саженцы нужно пропалывать, прореживать, а лесная охрана, которая имеет полномочия этим заниматься, не имеет государственного финансирования и находится на коммерческом обеспечении.

На этом фоне не меньшей глупостью выглядит и заявление Зеленского об увеличении площади лесов до 1 миллиарда гектаров. Саженный лес нормальным лесом никогда не будет – он будет гореть, сохнуть, его съедят короеды и 100-летних деревьев из него останется очень мало.

Если президент действительно хочет заняться спасением украинского леса и сделать что-то реальное, то нужно спасать те леса, которые уже есть, а не сажать то, что может не вырасти.

Читайте также"Лысая" сырьевая колония: чем Украине грозит отмена моратория на вывоз лесаДля начала, было бы неплохо пригласить специалистов, которые бы посоветовали места для новой высадки деревьев. В Украине есть заброшенные с 90-х годов поля, где лес давно засеялся самосевом. И вместо того, чтобы тратить деньги на новые посевы, было бы проще с помощью изменений в госгеокадастре отвести эти территории под лес. Потому что пока получается так, что в Украине рубят 100-летние дубовые, буковые, грабовые леса и в то же время под линейку пытаются высадить сосну. Такой подход - это то же самое, что спать с резиновой женщиной.

Украина просто не готова к таким вещам. Потому это – очередная глупость человека, который никогда не занимался хозяйственными делами, а по-прежнему считает, что работает в 95 квартале, а вся страна – это его зрители.

То, что предлагает Зеленский – это болезнь дилетантов. Они не понимают, что нужно работать системно и каждый день, а не создавать огромные проекты в стиле товарища Сталина – менять русла рек, создавать огромные станции, строить железную дорогу на Северный полюс, топить льды и так далее.

Сталин и прочие с ним не имели образования. Зеленский тоже ничего не смыслит в подобных вещах, а потому не может адекватно оценивать ситуацию. Чтобы воплощать такие проекты, нужно сначала запустить систему, а она у нас развалена, и такие проекты ни к чему хорошему не приведут - лес сгорит, деньги будут выброшены в воздух, а Зеленский потеряет последних почитателей.

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог, специально для Главреда