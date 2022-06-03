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Заявления для американцев: почему не стоит искать "зраду" в риторике США

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

3 июня 2022, 11:34

Все, что говорит Байден и его окружение, надо воспринимать через призму того, что лидер демократического государства говорит для своих граждан, а не для нас.

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Когда Байден говорит, что их целью не является свержение режима Путина - все это не для нас, а для американцев / facebook.com/POTUS

Прежде чем комментировать любые заявления и действия американских властей по отношению к Украине, необходимо хотя бы попробовать разобраться в политике США, в вызовах и проблемах, с которыми сталкивается Белый дом, и которые не касаются прямо нашего государства, но очень сильно на нее влияют.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что Украина получит от США современные ракетные системы залпового огня (РСЗО). Соответствующее решение уже приняла администрация президента США Джо Байдена. Об этом уже сообщено официально. На фоне всего этого продолжается активная фаза великой освободительной войны. Несмотря на значительное преимущество россиян в личном составе и артиллерии, украинские бойцы ловко держат оборону и наносят врагу урон. Понятно, что на фоне всего этого вопрос о новом вооружении для Украины выходит на передний план.

Конечно, все у нас ждут вала вооружений от США, которые уже нам наобещали отечественные "аналитики", и поэтому любые задержки на этом пути объявляются страшной "зрадой", но в реальной жизни все значительно сложнее.

Прежде всего надо понимать, что США-демократическое государство, а это значит, что там регулярно проходят выборы и политическая борьба не прекращается ни на день.

Главный вызов для американской политической элиты - это совсем не иностранные диктаторы, а вполне американский Трамп, о возвращении которого в кресло президента сейчас говорят все чаще. Тем более на фоне падения поддержки действующего президента Байдена. "Трампістський реванш" выглядит все более и более реальным.

Если вы проанализируете высказывания самого Трампа, а также правых публицистов, которые работают для близкого до Трампа аудитории, то вы увидите, что тема Украины не остается вне их внимания, но совсем не в том ключе, в котором бы хотели мы.

В частности, известный обозреватель Такер Карлсон еще до войны начал продвигать тезисы, что администрация Байдена хотела расширить НАТО, затянуть туда Украину (с "очень коррумпированным режимом"), чем вошла в противоречие с Москвой. В любом случае, все это "не нужно США".

Все эти люди никуда не делись, и продолжают продвигать свои тезисы. Что Байден и демократы просто хотят свергнуть Путина и втянуть США в войну, которая им совершенно не нужна. И можно не сомневаться, что после Афганистана и Ирака подобная риторика находит не одного благодарного слушателя.

Читайте такжеВСУ достанут оккупантов на Змеином: что дадут Украине поставки HIMARSКогда Байден говорит, что их целью не является свержение режима Путина, что они не хотят воевать с Московией, что они не собираются на них нападать, что они не будут давать Украине оружия для нападения на Рашу - все это не для нас, а для американцев. Все это тонкая внутриполитическая игра, направленная на то, чтобы доказать своей аудитории: это не какой-то очередной "глобалистский" проект, а вынужденные шаги.

Видимо поэтому Белый дом стремится привлечь в коалицию в поддержку Украины как можно больше государств, и распределить между ними программы по вооружению Украины, чтобы доказать, что это не какая-то "частная авантюра", а воля всего Запада и т.д.

Поэтому все, что сейчас говорит Байден и его окружения, надо воспринимать через призму понимания, что говорит лидер демократического государства, и говорит для собственных граждан, а не для нас. Нас он "успокаивать" не обязан.

Петр Олещук политолог , преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

война в Украине оборонительное оружие Джозеф Байден
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