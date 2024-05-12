Заявление Путина ставит мир на порог ядерной войны

У Путина осталось две карты в руках: тактическое и стратегическое ядерное оружие.

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Путин угрожает ядерным оружием / Скриншот

Само заявление Путина о том, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие, по большому счёту, ставит мир на порог ядерной войны.

Объясню – почему. Путин прекрасно понимает, что Россию "выпиливают" из будущего цивилизованного мира. Она сейчас может как угодно "мочить" Харьков, как угодно закидывать Сумы КАБами. Ведь брать города ей нечем. Сейчас РФ собрала на границе с Украиной 50 тысяч организмов, но даже если Россия соберёт 500 тысяч, они не возьмут Харьков, потому что это невозможно. Для этого нужно 1,5-2 миллиона, но Путин сейчас их нигде не наберёт. То есть Харьков он может взять только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй. Но разве это взятие? Впрочем, "русский мир" захватывает именно территории. Рашисты сами признают, что берут не города, а территории, а потом сами решают, захотят ли они там что-то отстраивать.

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Россию "выпиливают" из мирового политического пространства. Взрослые дяди, которые играют в большие политические игры, решили вышибить из-за стола русских. Потому что эта плешивая криминальная обезьяна достала всех. Недаром сначала Шольц приехал к товарищу Си, потом приехал Блинкен и сделал последнее американское предупреждение, теперь Си Цзиньпин сам поехал во Францию, Венгрию и Сербию. А в Сербии Си Цзиньпин подписал с Вучичем (а это бывший вассал Путина, человек, который с ним в дёсны целовался и который всегда посещал парад на 9 мая, а в этот раз не поехал в Москву) соглашение о строительстве единого будущего. На Западе это правильно поняли: как попытку Пекина вбить клин между Сербией и её западным выбором. Однако мы можем отметить, что о России тут и речи нет. Это очень важный звонок для Путина. Да, он, конечно, может забраться на стол, за которым сидят большие дяди с мировыми деньгами и мировыми политическими амбициями, и на него демонстративно нагадить, но тогда от плешивца и мокрого места не останется.

У Путина осталось две карты в руках: тактическое и стратегическое ядерное оружие. Всё, больше никаких карт в рукаве у него нет. Этими двумя картами он постоянно размахивает.

9 мая на Красной площади Путин сказал, что Россия постарается не допустить глобального столкновения. Я всегда трактую всё, что говорит Путин, с точностью до наоборот и ещё ни разу не ошибся. Это значит, что сценарий глобального столкновения лежит на столе у Путина, и он прикидывает, в каком направлении его развить.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Александр Сотник, специально для Главреда

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