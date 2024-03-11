Заявление папы римского: только бизнес, ничего личного

Папа призвал не стесняться вести переговоры, "пока все не стало еще хуже".

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Ватикану война не выгодна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Слова Папы Франциска о "белом флаге" стали поводом для скандала, и не только в Украине.

"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. И сегодня мы можем вести переговоры с помощью международных государств", - Папа Франциск* в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

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Папа призвал не стесняться вести переговоры, "пока все не стало еще хуже".

Конечно, можно выливать хейт в сторону Ватикана, но надо понимать, что слова понтифика на самом деле не содержат ничего нового. Позиция Святого престола относительно войны в Украине на самом деле была такой с самого ее начала. Только наивный не понимает, насколько влиятельным и богатым государством является Ватикан, и что его позиция имеет значительное влияние на отношение к войне десятков мировых государств, и не только католических. Ватикан обладает огромными объемами инвестиций, на которые имеет влияние война. Поэтому слова Папы это в действительности защита его миллиардерных капиталовложений. Это только бизнес, ничего личного.

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