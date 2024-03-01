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Заявление Макрона - сигнал для РФ: как страны НАТО реагируют на российскую угрозу

Дмитрий Снегирев
1 марта 2024, 09:12
На днях президент Франции Эмманюэль Макрон в своем комментарии после конференции заявил, что НАТО может послать военный контингент в Украину.
Заявление Макрона - сигнал для РФ: как страны НАТО реагируют на российскую угрозу
Макрон допускает возможность отправки войск НАТО в Украину / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, российский диктатор Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

"Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - заявил он.

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Примечательно, что подобные заявления Путина прозвучали после после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки военного контингента НАТО в Украину.

Напомню, на днях президент Франции Эмманюэль Макрон в своем комментарии после конференции заявил, что НАТО может послать военный контингент в Украину. Но, добавил французский лидер, пока по этому вопросу нет консенсуса.

По моему мнению это заявление появилось не просто так. Это мощный сигнал прежде всего военно-политическому руководству Российской Федерации.

Этот сигнал должен означать следующее. Европа отнюдь не устала от войны в Украине, более того, готова к наращиванию усилий — об этом прежде всего говорит, конечно же, коалиция дальнобойного оружия, как идея, которая будет воплощена в жизнь уже в ближайшее время, но не только она, но и эти слова о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Здесь стоит отметить, что в последние недели в Европе заговорили о возможности военного конфликта России уже непосредственно с НАТО. К тому же Венгрия на днях таки ратифицировала заявку Швеции на вступление в Альянс. В ответ на это решение 27 февраля, посольство России в Стокгольме опубликовало заявление, где они от имени РФ обещают "принимать контрмеры политического и военно-технического характера с целью минимизации угроз своей национальной безопасности".

Стоит отметить, что страны НАТО не замедлили с ответом на российские угрозы. Военные 13 стран-членов и партнеров НАТО с 3 по 14 марта проведут учениях Nordic Response 2024, которые пройдут в Норвегии, Финляндии и Швеции. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих.

Поэтому Запад постепенно доходит до мысли, что с Россией так или иначе придется воевать. Не только своим оружием в чужих руках, но и собственными войсками. И подобные заявления - это ничто иное, как подготовка европейских обществ к неизбежности факта военного столкновения с российской армией. Вопрос только в том, где европейцы будут воевать — на своей территории (с соответствующими последствиями) или на украинской.

Еще одним важным моментом является то, когда Макрон, а фактически все европейское содружество, потому что Франция является второй страной Евросоюза, одним из самых влиятельных государств Старого Света — заговорил о возможности отправки военного контингента НАТО в Украину. Это очень показательно, если проанализировать все предыдущее сотрудничество нашего государства с западными партнерами.

До этого Запад неоднократно подчеркивал, что военная помощь в виде техники, оружия и боеприпасов предоставляется по просьбе или запросам военно-политического руководства Украины. На заседаниях Рамштайн-коалиции тоже об этом говорилось — Мы, мол, имеем те или иные запросы со стороны Украины и пытаемся воплотить их в жизнь.

Но что касается войск НАТО, именно НАТО — Украина никогда не делала подобных заявлений. Еще в 2022 году муссировалась тема возможных "голубых шлемов ООН", но она очень быстро отошла в прошлое из-за фактической недееспособности этой организации после нарушения Россией основ международного права, на которых (основах) стоит современный мир.

Поэтому получается, что Эмманюэль Макрон сам, по собственной инициативе заговорил столь резко, столь грозно в сторону России. Тот самый Макрон, который еще в 2022-м больше всех европейских лидеров пытался говорить с Владимиром Путиным и пытался "увидеть мир" в глазах кремлевского диктатора.

А это значит, что тема возможной помощи Украине еще и войсками уже циркулирует и обсуждается в кругах европейских лидеров. И то, как Макрон подал эту информацию, намекает — Владимиру Путину прежде всего — на то, что только позиция отдельных стран не позволила отправить эти войска в Украину уже сейчас.

Но это позиция по состоянию на конец февраля 2024-го.

В дальнейшем ситуация может измениться. Свидетельством чего является даже не такая воинственная позиция Эмманюэля Макрона, а другого европейского лидера — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот заявил, что не хочет, чтобы Венгрия снова, как до 1991 года, имела общую границу с кремлевской империей. А это возможно лишь в одном — единственном случае-когда Украина одержит победу в войне, что бы он ни говорил для оправдания своей позиции.

Но кроме собственно украинского вопроса, в этой истории есть еще один уровень, значительно масштабнее и глобальнее. По сути такими заявлениями — и о возможности войны РФ с НАТО (Западом), и о возможности отправки войск Альянса в Украину - западные лидеры, европейские лидеры начинают формировать новый порядок безопасности на европейском континенте.

Так, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое решение о вводе войск от имени НАТО потребует единодушной поддержки всех стран-членов, зато индивидуальные решения отдельных стран такого согласия не потребуют.

И вот это действительно серьезный сигнал Кремлю. Потому что Россия долгое время считала, что сможет держать Евросоюз под своим контролем — то ли политическим, то ли экономическим (через нефтегазопроводы). Как показала жизнь после 24 февраля 2022 года, ни нефть, ни газ не стали для Европы тем крюком, которым РФ может удержать ее в своей орбите.

Сейчас же Запад созрел до того, что уже вполне серьезно воспринимает возможность войны с Россией как единственной возможности остановить обезумевшего кремлевского диктатора Владимира Путина. А экономический, да и военный, потенциал объединенной Европы (ЕС плюс Великобритания) — значительно, значительно серьезнее возможностей России. Которая даже для взятия Авдеевки потратила невероятное количество как человеческих ресурсов, так и боеприпасов.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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