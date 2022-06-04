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Затяжная война: что может сдержать Россию

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

4 июня 2022, 10:17

Россия хочет тянуть время, принуждать всех к бессодержательным переговорам. Потому что российское руководство понимает, что военной победы РФ уже не получит.

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Украина настроена одержать военную победу / УНИАН

Ход войны в ближайшее время будет зависеть от ситуации на фронте. Здесь позиция проста, и украинское руководство ее не скрывает – Украина настроена одержать военную победу, потому что только она на данном этапе предусматривает освобождение оккупированных территорий. Любой другой вариант будет неприемлемым для украинских граждан.

Но для этого Украина должна получить соответствующий уровень помощи Западу. Для того, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление, мы должны получить гораздо больше вооружений. Именно об этом недавно говорил Зеленский в Давосе, ведь только в артиллерии на Донбассе преимущество России в 20 раз больше.

Поэтому Украина ожидает, что ленд-лиз заработает в полном объеме и позволит за несколько месяцев принципиально изменить ситуацию в контексте соотношения сил и вооружений, что позволит перейти в контрнаступление и разгромить вражеские войска. Это, в свою очередь, заставит Россию признать это. Сейчас в Украине военное положение продлено до конца лета и, соответственно, уже осенью можно будет говорить о результатах этой деятельности.

Если же поставок оружия не будет, это будет означать затягивание войны и тогда ситуация станет значительно менее прогнозируемой. Но есть один важный фактор – санкции против России, о которых украинские власти говорят постоянно. Наиболее действенные - это эмбарго на энергоресурсы РФ. В первую очередь-на нефтяные как основной источник российских доходов. С газом ситуация несколько сложнее, ведь все понимают, что сначала нужно диверсифицировать потоки, но также нужно, чтобы и Европа планомерно отказывалась от российского газа в кратчайшие сроки.

Все это, вместе с транспортными ограничениями, такими как запрет на заход российских кораблей в европейские порты, нанесет болезненный удар по экономике РФ и снизит возможности России продолжать эту войну. Если все это реализуется, Украина одержит военную победу, после чего ее придется формализовать.

При этом затягивание конфликта не будет означать капитуляцию Украины, потому что она в этом не заинтересована. С другой стороны, это предполагает осложнение ситуации в мире, с точки зрения поставок продуктов питания и того, что мир будет погружаться в кризис.

Читайте такжеСто дней войны с Россией-когда наступит мир и каковы шансы Украины на победуИменно на это и рассчитывает Россия – она хочет максимально тянуть время, заставлять всех к бессмысленных переговоров. Потому что российское руководство понимает, что военной победы в том виде, в каком оно ее представляло, Россия уже не одержит. Поэтому российские войска будут и дальше наступать, уничтожать украинские города и пытаться таким образом заявить о своих очередных победах. Но кардинально это ситуации не изменит.

Петр Олещук, политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

война в Украине Петр Олещук
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