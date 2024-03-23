'Запреты бить по НПЗ' со стороны Вашингтона: Украина на правильном пути

Если вырастут цены на бензин в США, то это проблемы США, а не наши.

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Путин и удар по НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

По поводу "запретов бить по НПЗ" со стороны Вашингтона.

Очень хороший признак того, что Украина на правильном пути. Русофилы в окружении Байдена (скорее всего Селиван-Боьрнс) пытаются спасти Россию все еще надеясь, что Россия может стать союзником в борьбе против Китая. Что нас категорически не устраивает. В статье Файнешнл Таймз больше говорится о портах Новороссийска. Значит надо добивать. Сорвется наступление россиян и подкосит их бюджет надолго.

Если вырастут цены на бензин в США, то это проблемы США, а не наши. У них есть стратегический резерв, Венесуэла, свои производители, которые спокойно могут закрыть дефицит.

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Если Байден проиграет выборы из-за высоких цен, ну значит так оно должно быть. Если Байден не может организовать нужное для нас голосование в Конгрессе и вставляет палки в колеса нашей победе и не может обуздать руфосилов в своем окружении, то значит Украине такой президент США не подходит.

У Трампа таких проблем не будет. Он быстро нарастит добычу собственной нефти, таким образом добивая базу под российской экономикой.

Вообще, это мне напоминает истории с Израилем. Накануне Шестидневной войны в 67 году США тоже предупреждали Израиль, что не надо этого делать. А нужно спокойно ждать атаки. Израиль не послушался. Раздолбал армии врагов, потопил при этом корабль США. Погибли 40-50 американцев. После чего американцы начали продавать оружие Израилю. Потому что мир любит "охотников", а не жертв.

Другая история была в 1982 году, когда Израиль раздолбал ядерный реактор в Ираке. Визг стоял до небес, потому что Израиль использовал американские F-16. Франция тоже была в ярости, потому что реактор был французский. Ничего пережили. Тогда премьер Израиля Менахим Бегин философски сказал, что "лучше протесты без реактора, чем реактор без протестов". После того, как Ирак начал бомбить Израиль во время "Бури в пустыне", в Израиле в очередной раз убедились, что меньше слушать надо разных советов. Ракеты могли быть уже с ядерными зарядами.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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