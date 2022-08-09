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Запрет на въезд для россиян в западные страны должен быть тотальным

Юрий Шулипа

Директор Института исследования российской агрессии

9 августа 2022, 19:15

20 февраля 2014 года Москва развязала против коллективного Запада четвертую мировую гибридную войну.

Путин, война, россияне
Большинство россиян на генетическом уровне испытывают лютую ненависть к Западу / Коллаж фото Reuters

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения запрета для граждан РФ на посещение стран коллективного Запада, является давно перезревшим.

Россия – исторический, экзистенциальный враг стран западной цивилизации и одновременно является самой главной угрозой для всего человечества. Нет в мире большего зла, большей угрозы человечеству, чем РФ.

20 февраля 2014 года, Москва развязала против коллективного Запада четвертую мировую гибридную войну в качестве акта геополитического ревизионизма за поражение СССР в третьей мировой холодной войне.

В международно-признанных границах России и на временно захваченных ей территориях в совокупности, по предварительным оценкам, проживают около трех миллионов российских военных, государственных и прочих особо опасных преступников, представляющих особую опасность для стран коллективного Запада. Речь идет о россиянах, участвовавших в планировании, развязывании, ведении и поддержки агрессивных воин, в преступлениях против человечности, и пр. Все они представляют особую опасность для всех остальных нормальных людей.

Кроме того, большинство россиян на генетическом уровне испытывают лютую ненависть к народам и к странам коллективного Запада.

Так называемая московская политическая элита и "креативный" российский средний класс преимущественно силовиков привыкли как паразиты существовать по следующей схеме: за счет Запада пользоваться благами Запада презирать за это Запад и воевать против Запада. Поэтому от люто фашиствующей, террористической роzzии необходимо отгородиться "рвом с крокодилами".

В статье 42 Устава ООН, против страны-агрессора предусмотрена санкция в форме блокады. Казалось бы, название санкции ограничено всего лишь одно словом – "Блокада", но как много различных запретов в него входит, о чем свидетельствует практика Совбеза ООН.

В частности, запрет на перемещение граждан через границы, попавшей под санкции страны-агрессора, также входит в блокаду.

Более того, самому Европейскому Союзу уже давно необходимо отказаться от покупок у страны-агрессора углеводородов.

В настоящее время, приобретая у агрессора нефть, газ и уголь, почти за 1 миллиард долларов в день, отдельные страны Европейского Союза в частности Франция и Германия, являются главными спонсорами международного государственного терроризма агрессора и 4-й мировой гибридной войны, в том числе, ведущейся против них.

Тотальный запрет для всех россиян на въезд в страны коллективного запада должен действовать как минимум до вступления в силу обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении Путина, его ОПГ и российско-фашистских захватчиков по фактам планирования, развязывания и ведения агрессивных войн, а вместе с ним и до денуклиаризации, дефашизации, деимперилизации, декомунизации и депутинизации всего построссийского пространства.

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