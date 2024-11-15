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Запорожье и угроза наступления для украинцев

Александр Коваленко
15 ноября 2024, 08:10
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Единственной угрозой для Запорожья остаётся круглосуточный террор гражданского населения оккупантами.
ВСУ
ВСУ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, фото: ОК "Захід"

В последние несколько дней только и разговоров о том, что РОВ в ближайшее время планируют наступать на Запорожье и особо рьяные паникёры уже рисуют апокалиптические прогнозы об оккупации областного центра.

Что же…

Буквально в конце сентября, я уже публиковал пост, в котором отвечал на аналогичный вопрос, звучавший не единожды – нет, наступления, и оккупации на Запорожье не будет. Активизация РОВ по ЛБС – да, причём сейчас у оккупантов отмечается этап разведки боем, но до конца этого года у них стоят определённые задачи. В частности:

видео дня

- срезать Роботинский выступ и открыть Ореховское направление;

- расширить зону контроля в районе Гуляйполя;

- вернуть под свой контроль утерянные в 2023-м году территории;

- сформировать условия для охвата с трёх сторон Великой Новосёлки, что так же может быть чревато выходом РОВ в Днепропетровскую область, до которой осталось менее 7,5 км в районе Новодаровки.

Как видите, в список планов РОВ и близко не входит оккупация Запорожья, в коротко-срочной и даже среднесрочной перспективе, что вполне объясняется отсутствием у них необходимого ресурса.

Нынешняя ситуация вокруг активизации РОВ в Запорожской области так же неправильно доносится рядом новостных, информационных и частных площадок, как в своё время доносилась ситуация накануне наступления оккупантов в Харьковской области. Тогда тоже по всем площадкам не официального уровня неслась паническая волна, мол, РОВ готовятся наступать на Харьков и захватить его в ближайшее время. В итоге, для РОВ всё вполне предсказуемо завершилось увязанием в Волчанске и в районе села Глубокое, даже не Липцов. Но сколько было истерики, когда крайне важным было сохранять самообладание.

Аналогично развивается ситуация сейчас и в Запорожской области, при том, что потенциала ГВ "Днепр" сосредоточено, с учётом накопления ресурсов, особенно в районе Токмака, даже меньше чем ГВ "Белгород" применила в ходе первой волны наступления в Харьковской области.

Кроме того, очень интересное явление – из состава ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" перебрасывают подразделения на совершенно другие направления.

В сентябре, в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности 38-й и 64-й ОМСБр. В конце октября на Покровское направление была переброшена 61-я ОБр МП, зоной ответственности у которой были Олешки и она поступила в распоряжение 2-й ОВА ГВ "Центр", в связи с высокими потерями последней и истощением резервов.

То есть, вы готовите наступление на крупный индустриальный областной центр, за всё время полномасштабного вторжения, из которых вам удался захват только один, Херсон и то, не индустриальный и контроль, над которым был утерян несколько месяцев спустя и при этом, вы раздаёте свои подразделения, уровня бригады, по другим направлениям? Скажем так, не совсем похоже на то, что РОВ готовятся оккупировать Запорожье.

А вот, что, да – так это активизироваться по ЛБС с учётом вышеупомянутых задач, которые командование требует от ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" выполнить до конца года.

Поэтому единственной угрозой для Запорожья остаётся круглосуточный террор гражданского населения оккупантами.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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