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Западу уже поздно бояться: это мировая война

Михаил Ткач

журналист

17 ноября 2022, 06:26

Это мировая война. Ее уже объявили агрессоры. В гидридный способ. Так как бункерный психотип делает всегда.

Рисунок Бэнкси в Бородянке
Рисунок Бэнкси в Бородянке

Россия хочет только убивать, воровать и порабощать

Польша, Украина, Франция или Португалия - неважно.

Причины вторжения в Украину надуманы от начала до конца - тогда какая разница?

Завтра рус пропагандистам скажут найти боевых птиц из лабораторий в Праге. И они найдут. Завтра террорист номер один, стуча ножкой, может сказать, что Петр І выдумал Латвию и это было ошибкой. Какая разница если всего этого не существует? В отличие от желания убивать, воровать, порабощать.

Когда более слабый не боится более сильного - это героизм. Героизм украинцев, которым восхищается мир. Когда более сильный боится более слабого - более сильный становится слабее. Потому что силой надо пользоваться. Правила защищать. А террористов уничтожать.

Можно и дальше сидеть по террасам в ожидании новых аргументов, что это не против нас украинцев война, а война против цивилизованного мира за счет жизней украинцев. Или прекратить бояться и показать силу. Можно действовать проактивно, а не отдавать инициативу убийце. Особенно, если всем хорошо известно, какова единственная цель убийцы.

Польша - чудесная светлая страна. Очень жаль ее людей, которые погибли.

Только.

Но мир, НАТО и другие институциональные мощности могут решить: эти ракеты в Польше - это только начало или уже конец.

Если мир, НАТО, институциональные мощности право решать оставят за страной террористом - очевидно, что выберут существа, приматывают голову к кирпичу, бьют кувалдой, снимают это на видео для того, чтобы опубликовать это заявление и этот акт публичной казни.

Бояться уже поздно. Если кто-то хочет чтобы эта война была только между Украиной и Россией в то время как Россия воюет именно с цивилизационным выбором Украины, тогда цивилизованный мир имеет все шансы получить новые российские ракеты.

Это мировая война. Она уже объявлена агрессором. В гидридный способ. Так как бункерный психотип делает всегда.

Источник

война в Украине
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