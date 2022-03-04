УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Западу пора проснуться – из-за безумного кощея Европа рискует стать непригодной для жизни

Сергей Лямец

журналист

4 марта 2022, 20:25

Когда российские войска обстреливают окрестности самой крупной в Европе Запорожской АЭС, не время для обеспокоенности или страха перед третьей мировой.

В случае удара по АЭС в Энергодаре Европа, а также Турция, Израиль и другие страны станут непригодными для жизни
Если рванет Запорожская АЭС, не будет ни Москвы, ни Кавказа, ни Курска – ничего / Коллаж Главреда

Запад, проснись!

Yoб твою мать!

Русские войска обстреливают окрестности самой крупной в Европе (!) Запорожской АЭС.

Если путинские шакалы пустят хоть один снаряд, хоть одну ракету – и повредят энергоблок – Чернобыль повторится. А если повредят несколько – Европа станет непригодной для жизни. А заодно Турция, Израиль, Иран и многие другие страны.

В Чернобыле рванул всего один реактор из четырёх. В Запорожье реакторов - шесть.

Реклама

Тут уже не до обеспокоенности. Тут не до страха перед третьей мировой.

Нужна жёсткая и однозначная позиция мира, в частности, Европы. Подсказываю формулировку:

"Путин, если ты сейчас же не у…бешь нах…й из Украины, мы тебя отп…здим всей Европой. Мы вспомним фанатизм крестовых походов, вспомним огонёк инквизиции и безумие двух Мировых войн. Не останется места в целом мире, где ты смог бы спрятаться. А заодно мы у…башим каждое тупое животное, которое тебе в этом помогало".

Читайте такжеРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делать

Вот теперь точно не время равнодушно наблюдать, как Украина в одиночку отбивается от орды. Теперь мир должен защитить себя.

Все это касается напрямую россиян. Если рванет Запорожская АЭС, не будет ни Москвы, ни Кавказа, ни Курска, ни Воронежа, ни Белгорода, ни Нижнего, ни-че-го. И все это, россияне, ваш кощей. Мы видим, что Вы невменяемые, но неужели готовы умереть сами?

Сергей Лямец, журналист

viber
война в Украине вторжение России Запорожская АЭС Энергодар Сергей Лямец
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В центре Киева прогремели взрывыВ центре Киева прогремели взрывы Россия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делать Если Путин продолжит поливать Украину "Градами", украинцы для армии РФ станут страшнее чеченцевЕсли Путин продолжит поливать Украину "Градами", украинцы для армии РФ станут страшнее чеченцев Загнанная в угол крыса, или Шесть сценариев, по которым дальше может действовать ПутинЗагнанная в угол крыса, или Шесть сценариев, по которым дальше может действовать Путин Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дняВесеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

Последние новости

23:35

"Любим побегать, но сейчас нет времени": Зеленский опроверг слухи о побеге из Киева

23:26

"Будем мочить": у Зеленского спрогнозировали методичное "перемалывание оккупантов"Видео

23:13

Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТОВидео

23:06

В Гостомеле оккупанты взяли в заложники десятки мирных людей – СМИВидео

22:46

Контрудар ВСУ: украинские войска вышли на госграницу в Харьковской областиВидео

Реклама
22:41

Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

22:32

Военные РФ под Харьковом в агонии бросают свою технику

22:17

Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта

22:14

Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл деталиВидео

22:07

"Есть два варианта": Ермак о вторжении Путина в УкраинуВидео

22:06

"Медикам грозят расстрелом" - Тростянец под контролем оккупантов

22:04

500 долларов или обмен на "Ланос": украинцы начали продавать технику оккупанта

21:36

На Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в пленуВидео

21:34

Путин должен потерпеть поражение в Украине - МИД Британии

21:32

"Мы будем подрывать экономику России": у стран G7 есть согласие уменьшать зависимость от газа РФ

21:26

В 25 километрах от Киева сосредоточилась большая колонна техники

21:11

"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал выходить на улицы и поддержать УкраинуВидео

21:00

Обстрел Запорожской АЭС: появились кадры последствий штурмаВидео

21:00

Украинский суд разрешил арестовать режиссера Никиту Михалкова

20:53

РФ ударила по Украине 500 ракетами, но не контролирует воздушное пространство - ПентагонВидео

Реклама
20:53

РФ заблокировала доступ в Facebook и Twitter

20:47

Путин пытается втянуть страны ОДКБ в войну против Украины - Данилов

20:27

"Будете шастать по блокпостам, вас будут убивать на месте": Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖВидео

20:26

Война РФ против Украины завершится не скоро, надо давить на Путина - БлинкенВидео

20:25

Западу пора проснуться – из-за безумного кощея Европа рискует стать непригодной для жизнимнение

20:24

Эти два дня станут решающими для Украины - у оккупантов заканчиваются ресурсы для наступления

20:23

Секретарь СНБО о прямом участии Беларуси в войне: сейчас этого нет, но наши военные готовы

20:01

В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

19:57

Оккупанты РФ пытаются окружить Киев, бьют ракетами по населенным пунктам – ГенштабВидео

19:55

Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банкаВидео

19:53

В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами

19:26

Украина станет партнером Киберцентра НАТО

19:25

Украина создала Гуманитарный штаб по вопросам помощи от иностранных партнеров

19:22

Трехдневная акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

19:19

В Мининфраструктуры рассказали, какие типы гуманитарных грузов приоритетны для Украины

19:19

Враг получил по зубам в Гостомеле: уничтожены десятки оккупантов РФ, захвачены трофеиВидео

19:07

"Мариуполь стирают с лица земли", - мэр города просит зеленый коридор

18:59

"Следующие дни будут хуже": РФ перебрасывает в Украину тяжелое вооружение — СтолтенбергВидео

18:55

Мэр Рубежного перестал выходить на связь, ему назначили замену

18:50

"Шанс вернуть то, что украли россияне": грузины призвали начать наступление на АбхазиюВидео

Реклама
18:36

Россия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьмнение

18:35

Украинские военные сбили 74 самолетов и вертолетов оккупантов РФВидео

18:32

Поклонников "русского мира" и диверсантов в Украине ждет "сюрприз"Видео

18:24

Пока не поздно: Кулеба призвал НАТО не позволить Путину превратить Украину в СириюВидео

18:10

Шольц в разговоре с Путиным призвал прекратить войну в УкраинеВидео

18:05

"Тяжело для карманов россиян" - Ходорковский о санкциях

18:01

Россию намерены исключить из Всемирной туристической организацииВидео

17:43

Планы рухнули: Россия рассчитывала захватить Украину за три дняВидео

17:43

Украинские бойцы повязали нардепа Шуфрича, который фотографировал позиции ВСУ

17:21

Литва призвала закрыть небо над украинскими АЭС

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять