Западу пора проснуться – из-за безумного кощея Европа рискует стать непригодной для жизни

Если рванет Запорожская АЭС, не будет ни Москвы, ни Кавказа, ни Курска – ничего / Коллаж Главреда

Запад, проснись!

Yoб твою мать!

Русские войска обстреливают окрестности самой крупной в Европе (!) Запорожской АЭС.

Если путинские шакалы пустят хоть один снаряд, хоть одну ракету – и повредят энергоблок – Чернобыль повторится. А если повредят несколько – Европа станет непригодной для жизни. А заодно Турция, Израиль, Иран и многие другие страны.

В Чернобыле рванул всего один реактор из четырёх. В Запорожье реакторов - шесть.

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Тут уже не до обеспокоенности. Тут не до страха перед третьей мировой.

Нужна жёсткая и однозначная позиция мира, в частности, Европы. Подсказываю формулировку:

"Путин, если ты сейчас же не у…бешь нах…й из Украины, мы тебя отп…здим всей Европой. Мы вспомним фанатизм крестовых походов, вспомним огонёк инквизиции и безумие двух Мировых войн. Не останется места в целом мире, где ты смог бы спрятаться. А заодно мы у…башим каждое тупое животное, которое тебе в этом помогало".

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Вот теперь точно не время равнодушно наблюдать, как Украина в одиночку отбивается от орды. Теперь мир должен защитить себя.

Все это касается напрямую россиян. Если рванет Запорожская АЭС, не будет ни Москвы, ни Кавказа, ни Курска, ни Воронежа, ни Белгорода, ни Нижнего, ни-че-го. И все это, россияне, ваш кощей. Мы видим, что Вы невменяемые, но неужели готовы умереть сами?

Сергей Лямец, журналист