Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротно

Я поражаюсь тому, как некие западные аналитики пытаются натянуть сову на глобус, сравнивая украинскую войну с "Бурей в пустыне" и советуют тактические ходы.

Деградация военной аналитики.

Последние два месяца ряд западных СМИ и маститых аналитиков отметились регулярными материалами на тему украинского наступления, причём в предельно депрессивных и критических тонах. Основной посыл – наступление провалилось, причин чему… в целом, каждый называет свою причину, проделывая некий глубинный анализ.

К сожалению, десятилетиями считая западную аналитику и СМИ одними из заслуживающих наибольшее доверие, я вынужден констатировать, после более близкого и предметного знакомства с ними, что уровень анализа ряда изданий, мало чем отличается от среднестатистической жёлтой газетёнки, а маститые авторы, оказываются не столько профессионалами, сколько дешёвыми хайперами. Или не дешёвыми?

Ведь и вправду, порою возникает вопрос, выдаётся такой вал непрофессиональных аналитических материалов по причине банальной гонки за скандалом или по причине финансовой заинтересованности?

Одним из передовиков распространения манипулятивных материалов является The New York Times. Для кого-то всё ещё респектабельное и уважаемое издание, для меня уже давно второсортная газетёнка маргинального уровня.

Ещё до полномасштабного вторжения, я неоднократно отмечал, что The New York Times подыгрывает российской пропаганде. Например, в феврале 2022 года, на страницах издания вышла статья Эндрю Крамера посвящённая теме угрозы вторжения в Украину россии, подготовке украинцев к защите своей страны и формированию территориальной обороны. Но, на удивление, начиная с самого заголовка, Эндрю Крамер стал задаваться вопросом о том, что вооружённые "националисты" представляют угрозу не для россии, а Украины и её соседей!

Эндрю Крамер, фактически вторя российской пропаганде, в своём материале крайне осторожно, но весьма умело извращал добровольческое движение в Украине и как таковой патриотизм выставлял в деградированной форме.

Кстати, именно Эндрю Крамер в январе 2021 укололся российской вакциной Спутник-V, заявив на страницах The New York Times, что таким образом он развеял недоверие к российской вакцине, а у рф со времён СССР по его словам имеется уникальный опыт разработки вакцин, поэтому все должны были срочно закупиться спутником!

Напомню, что в 2017 году The New York Times опубликовала материал о том, что ракетную программу КНДР помогала развивать Украина. Интересно в этой истории то, что "’эксперт", консультировавший The New York Times, Майкл Илман, после выхода статьи опроверг содержимое. В частности, он утверждал, что не говорил в утвердительной форме о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей КНДР, а упоминал КБ "Южное" как одно из тех, что способно производить двигатели для баллистических ракет.

Сейчас же The New York Times на острие освещения украинского наступления и освещает его, как в своё время ход высадки союзников в Нормандии. То есть, всё замедлилось, успеха нет, всё пропало и т.д. Если перечитать статьи времён Второй мировой войны, то The New York Times регулярно скармливала своим читателям откровенную чушь.

Хотя, если вспомнить отрицание Голодомора в Украине журналистами этого издания, а после раскрытия того, что они просто вторили, буквально слово в слово сталинской пропаганде, то всё становится на места.

Вот и возникает вопрос, это ради хайпа или финансовый интерес?

Но не только издания смущают степенью своей деградации.

Например, на днях об украинском наступлении решил высказаться бывший стратег Уолл-стрит и МВФ Дэвид Ву. По его мнению, украинское наступление через несколько недель исчерпает себя, а русские всех удивят, ведь у них быстро развиваются современные военные технологии. К таковым, бывший стратег Уолл-стрит и МВФ Дэвид Ву отнёс "беспилотник" Ланцет, ударный вертолёт Ка-52 и фронтовой бомбардировщик Су-34. По заверениям Дэвида Ву, цитирую: "русские сражаются с тем оружием, которого еще 18 месяцев назад у них не было. Потому что оно вообще не существовало 18 месяцев назад!"

И этот человек судит о наступлении?

Ланцет, не беспилотник – это барражирующий боеприпас и представлен он был в 2019 году. Ка-52 был создан в 1990-е и принят на вооружение в 2011. Су-34 совершил первый полёт в 1990-м и только в 2014 был принят на вооружении.

Но куда больше не возмущают видные аналитики, которые в своих опусах рассказывают, как следует воевать украинской армии, какую тактику применять и приводят в качестве примеров стандарты НАТО и ряд операций, пример которых и близко не уместен. Например, "Буря в пустыне"… Серьёзно? "Буря в пустыне"? А почему уже сразу не "Rolling Thunder"?

Я поражаюсь тому, как некие западные аналитики пытаются натянуть сову на глобус, сравнивая украинскую войну с "Бурей в пустыне" и советуют тактические ходы и близко не уместные в украинских реалиях.

И в этом вся проблема западной аналитики. Они мыслят стереотипами и архаизмами, в то время как в Украине создаётся новая эпоха современной тактики и стратегии ведения боевых действий, в максимально непростых, экстремальных условиях. Ни один из тех аналитиков, что сейчас нам, что-либо советует с упоминанием опыта прошлого, не воевал против противника имевшего превосходство по всем показателям, с наличием острого дефицита в обеспечении практически всем и при этом умудрялся бы такого противника побеждать.

США никогда не воевали против врага, который бы не только был бы равным американской армии, но и превосходил бы её по ряду технических показателей и количественно.

Ни одному современному генералу и отставному военному на Западе не приходилось действовать в настолько непростой зоне боевых действий как Запорожская область и в прохладном, кондиционированном кабинете намного проще рассуждать о "Буре в пустыне" и стандартах НАТО, когда не приходилось пересекать гипертрофированную по своей сути полосу обеспечения, не имея достаточного количества средств для разминирования и прикрытия с воздуха.

К сожалению, стоит констатировать, что западная военная аналитика деградирует. Стремительно и бесповоротно. Архаизмы и стереотипы поглотили анализ и трезвость, но главное – саму по себе способность анализировать, прогнозировать, выходить за границы общепринятых догматов. Ну, а кто-то просто испытывает финансовый интерес.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

