Запад уже понял, что имеет дело просто с шизофреником

Владимир Путин говорит словами Суркова / Фото Reuters

Выступления Путина все больше попахивают гнилью и как-то даже странно, что лидер огромной страны на самом деле оказался престарелым некрофилом. Ну вот это вот "нравится, не нравится – терпи моя красавица".

Смакование слова "геноцид", совершенно пошлое и бездарное название операции по захвату Украины – "Астролябия Будды". Долго пытался вспомнить, в ком из российской элиты я наблюдал такое странное сочетание абсолютной бездарности, графомании и совершенно съехавшей на извращениях крыши.

Потом вспомнил. Ну, конечно же, Владислав Юрьевич Сурков. Он же Асланбек Андарбекович Дудаев. Полу-чеченец, предавший ради карьеры фамилию и имя даже своего отца. Рекламщик Ходорковского, так и не получивший высшего образования. Предатель, сдавший того же своего благодетеля Ходорковского, а затем вдруг – идеолог современного русского фашизма, всех этих "Наши" и всей прочей российской густопсовости.

"Писатель", написавший извращенческий роман "Околоноля", где некие кавказцы создают киностудию, в которой насилуют и убивают людей… Больной бездарный подонок, ставший идеологом столь же больного и серого российского большинства.

В ком еще мог найти родственную душу столь же больной Путин? И теперь безумный старик не только говорит словами Суркова, но, похоже, исполняет его безумные планы. Пытается "расшириться", потому что мол иначе Россия не может существовать.

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Теперь безумный старик шлет НАТО и США идиотские требования "вернуться к границам 1997 года". Это как? Выгнать Прибалтику и Польшу из НАТО? Все думают, что это такая хитрая торговля с повышением ставок. Но, похоже, что это просто совместное безумие двух извращенцев.

Читайте такжеПутину нужна нейтральная Украина, потому что ее легче будет захватитьИ, кажется, коллективный Запад это уже понял. Понял, что имеет дело просто с шизофреником с опасной "бритвою в руке". Но вот каким именно галоперидолом Запад будет спасать мир от этого безумца? Только ли санкциями? Не припас ли уже табакерку, к примеру, тот же Сергей Кужугетович? Чисто ради собственного спасения? Или еще кто-нибудь из путинского окружения, кто еще не столь заражен некрофилией и не хочет "сразу в рай"?