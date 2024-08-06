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Запад снова дал Путину себя обмануть: что показал обмен заключенными

Игорь Эйдман
6 августа 2024, 19:00
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Путин обманул Запад и добился того, чего хотел. И это – сигнал для Украины о том, что договариваться с диктатором бесперспективно, это приведет лишь к обману.
Путин и Красиков
Красиков был главной целью Путина при обмене заключенными с Западом - Эйдман / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Президент России, скрин из видео

Обмен заключенными между Западом и Россией – ничто иное, как стремление Путина освобождать своих агентов, это уже не первая такая история. Тем более, что среди заключенных был киллер Красиков, осужденный в Германии на пожизненное за убийство чеченского эмигранта. Он был главной целью этого обмена и явно был нужен Путину, о чем даже лично говорил. Неизвестно только зачем именно он ему был нужен – есть версия об участии Красикова в темных делах Путина, поскольку он мог участвовать в предполагаемом убийстве Анатолия Собчака.

Но есть и то, что лежит на поверхности – Путин стремится гарантировать своим убийцам, что их не бросят. Чтобы эти киллеры, которые расползлись по всей Европе, исполняли приказы своих чекистских начальников, не боясь попасть в тюрьму.

И я совершенно не удивлюсь, если через некоторое время Красиков даже станет депутатом Государственной думы РФ как и другой киллер, Луговой. Ведь кресло в Думе – это место для убийц и шпионов-пенсионеров.

видео дня

Возвращение кремлевских убийц на родину в обмен на российскую оппозицию подтверждает миф РФ о том, что там "своих не бросают". Так что ура-патриоты это "съедят".

Тем более, что, по слухам, этот обмен организовывали те же люди, которые пытаются вести тайные переговоры о войне в Украине. Но этот обмен лишний раз подтвердил, что Путин – мошенник, с которым нельзя вести переговоры, он все равно обманет. Ведь его готовили, когда еще был жив Алексей Навальный, а в последний момент Путин, как всегда, обманул своих партнеров по переговорам. Он сознательно убил Навального, чтобы не освобождать его. Те оппозиционеры, которых отпустил Путин, его мало интересуют, тогда как Навальный был его личным врагом.

Казалось, что Запад понимает это и не даст себя жестоко обмануть. Но в ответ россияне захватили гражданина Германии, передали его лукашенковским палачам (ведь в Беларуси все еще существует смертная казнь), и немецким властям пришлось согласиться на обмен. Поскольку им было бы сложно объяснить обществу, почему они не смогли спасти от расстрела своего гражданина.

То есть Путин обманул Запад и добился того, чего хотел. И это – сигнал для Украины о том, что договариваться с диктатором бесперспективно, это приведет лишь к обману. Ведь Путин – типичный питерский бандит с чекистским прошлым, для которого слово ничего не стоит.

А поскольку Запад не показал бойцовских амбиций, теперь путинские убийцы еще больше уверуют в свою безнаказанность. В свою очередь, Путин решит, что его тактика захвата заложников эффективна, а потому может повторяться.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Владимир Путин Игорь Эйдман Обмен заключенными
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