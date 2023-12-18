Запад публично расписался в своей несостоятельности

Вообще, я думаю, что Байден допустил в этом году стратегическую ошибку. Не предоставление нам ATACMS и промедление с кассетными боеприпасами нанесли большой ущерб нашему контрнаступлению.

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Байден становится хромым, и это серьезно ограничивает его влияние / Коллаж: Главред, фото : president.gov.ua

2023 год стал неудачным не только для нас, но и для наших союзников. Запад публично расписался в своей неспособности обеспечить нас необходимыми боеприпасами. США погрязли во внутренних конфликтах, и не смогли решить вопрос финансовой помощи для нас. В ЕС Орбан крутит всех на одном месте, и еще и усилился Фицо, и, вероятно, Вилдерсом из Нидерландов. В общем, никаких трендов на улучшение в следующем году я не вижу, скорее все будет как и в этом, за исключением одного - рост требований к Украине больше полагаться на себя. Мы будем продолжать получать вялую помощь, не вовремя и с кучей срачей.

Выборы в США и хромой Байден

Самым важным событием 2024 года станут выборы в США, и они в принципе уже продолжаются и очень по нам бьют. В последний год выборов в США президента, у которого мало шансов на переизбрание, называют хромой уткой. С ним мало кто хочет договариваться о чем-то серьезном и поддерживать его долгосрочные инициативы, поскольку преемник может все это быстро пересмотреть. Поэтому Байден становится хромым, и это серьезно ограничивает его влияние и возможность что-то для нас делать.

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Вообще, я думаю, что Байден допустил в этом году стратегическую ошибку. Не предоставление нам ATACMS и промедление с кассетными боеприпасами нанесли большой ущерб нашему контрнаступлению. Мы упустили шанс прорвать русских и приблизить конец войны. Байден упустил шанс показать, что его политика поддержки Украины была правильной, продемонстрировать успех и увеличить свои шансы на переизбрание. Но президент, начавший свое правление с позорного отступления в Афганистане, рискует потерять должность в тупиковой ситуации в украинско-российской войне. Шансов на его переизбрание в этих обстоятельствах я не вижу.

Одна из очень неправильных вещей, которые происходят в нашем медиапространстве, - это демонизация республиканцев. Да, сейчас из-за них не принимается решение по помощи нам. Но это вопрос предвыборной борьбы, а не их позиции по нам. Напротив республиканцы - это ястребы, с представителями оборонки. Они ни в коем случае не будут против помощи нам и за мир с Путиным. На этом фоне еще большая демонизация Трампа. Я напомню, что в 2016 году он прямо говорил, что жители Крыма выбрали Россию. Но по-факту, именно Трамп передал нам первые Джевелины, хотя рассказывал, что Путин нормальный пацан. Поэтому я убежден, что Трамп будет поддерживать нас и возможно даже больше чем сейчас демократы. Также ошибочно все думают, что он станет президентом в следующем году. Нет, после выборов еще 2 месяца переходного периода и он станет президентом в январе 2025-го, если таки одержит победу (а я в этом убежден).

Китай, Индия и другие

В этом году на Китай и Индию пришлись 60% российского экспорта нефти. При чем по низкой цене. Поэтому эти две страны просто наслаждаются и зарабатывают миллиарды долларов на нашей войне. Но хуже всего то, что благодаря их деньгам - выживает Путин. Поэтому главная задача для этих стран в 2024 году - чтобы ничего не менялось. Стабилизация на фронте для Путина уменьшает потребность Китая вмешиваться. Потому как я неоднократно писал: Китай не может дать Путину проиграть, но его победа не их дело. Вообще все партнеры или сторонники Путина - это чистые заробитчане. Никакой идеологии в поддержке рф нет, кроме как выгодно продавать свою позицию. Поэтому они все заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался, а Путин не проиграл. Потому что иначе тогда у них могут возникнуть проблемы.

Санкции

Ключевой вопрос для нас в следующем году - это санкции. Поскольку Путин смог навязать войну в долгую, то каждый удар по его экономике гораздо важнее, чем налет дронов на Москву. Проблема санкций не в том, что их мало, а в том, что они плохо работают. И если бы я имел возможность влиять на нашу внешнюю политику, то вопрос эффективности санкций я бы ставил на одном уровне с вооружением. Мы должны добиться, чтобы Запад не только вводил санкции, а достиг их соблюдения для своих компаний и потребителей. Без этого Путин сможет воевать еще очень долго.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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