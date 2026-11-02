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"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и России

Леонид Невзлин
2 ноября 2026, 07:20
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Предприниматель объясняет, почему Пентагон лучше покупает подводные лодки и истребители, чем дешевые одноразовые беспилотники
Леонид Невзлин, дрон
Запад и дроны / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Nixen Turul, wikimedia.org/U.S. Army

Израильский предприниматель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин считает, что Запад проспал "дроновую революцию": Пентагон закупает беспилотники тысячами, тогда как Китай и страна-агрессор РФ выпускают их миллионами. Автор объясняет, почему США зависят от китайских комплектующих и чем это грозит Западу в будущей горячей войне. Публикуем его размышления.

"Мы начинаем практически с нуля", - так в Вашингтоне характеризуют ситуацию с реализацией программы Drone Dominance - инициативы по расширению производства БПЛА. Сегодня Пентагон закупает дроны тысячами, тогда как Китай и РФ выпускают их миллионами. Американские же компании сталкиваются с серьёзными проблемами в цепочках поставок и быстро меняющимися требованиями поля боя.

Да и сам Пентагон, как отмечает Bloomberg, лучше умеет закупать дорогие подводные лодки и истребители, чем дешёвые одноразовые беспилотники. При этом американские компании по-прежнему не способны выпускать дроны в количествах, которые могут потребоваться в будущей войне. По данным украинской разведки, в этом году Россия планирует произвести 7,3 миллиона небольших одноразовых беспилотников. Китай же способен быстро увеличить производство до 500 тысяч аппаратов в месяц.

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Проект бюджета Минобороны США предусматривает резкое увеличение расходов на беспилотные системы. Однако дальнейшее финансирование, в том числе этого направления, может оказаться под угрозой после промежуточных выборов, если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Другая проблема заключается в том, что Китай доминирует на рынке многих ключевых компонентов, необходимых для производства дронов. Тем временем США вводят всё более жёсткие требования к производителям военных беспилотников, запрещая или ограничивая использование китайских комплектующих, что создаёт серьёзные проблемы с поставками. И это не говоря о том, что в условиях войны России против Украины программное обеспечение и компоненты дронов иногда приходится обновлять буквально каждые несколько недель.

Запад проспал "дроновую революцию" и само изменение концепции современной войны. Оказалось, что у цивилизованного мира не только критически мало оружия, в том числе оборонительного, - существуют проблемы и с производством самих компонентов. Китай фактически монополизировал производство целого ряда ключевых комплектующих, а его сателлиты - РФ, Иран и КНДР - получают возможность непрерывно совершенствовать вооружения на поле боя. Страны Запада должны вернуть себе промышленное превосходство, иначе рискуют проиграть горячую войну.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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