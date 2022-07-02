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Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украине

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

2 июля 2022, 19:17

Поразительная способность российских либералов отрицать вину российского народа может привести к тому, что после войны все скоро вернется на круги своя.

Владимир Путин
Россияне сами выбрали Владимира Путина президентом, а потому виноваты в войне наравне с ним / Фото ua.depositphotos.com

Среди либеральной русской тусовки очень популярна статья одного российского социолога. Который, конечно же, против войны. И надо отдать ему должное, он с этой позицией выступает, что в России нынче чревато.

И вот он говорит, что в войне виноваты не россияне. Которые по большей части против войны. Но просто боятся. Или просто жертвы пропаганды. Так вот, в войне Путина, по мнению российских либералов, виноват Запад. Хорошо, конечно, что уже не Украина виновата. От обвинения жертвы ушли. Но виноват не российский народ, который просто невинная жертва, а коллективный Запад. Который много лет сотрудничал с Путиным, который многое ему позволял и который вселил в Путина уверенность, что все можно.

Поразительная способность российских либералов отрицать вину российского народа. Поразительна способность перекладывать с больной головы на здоровую, поразительное отрицание ответственности и ее перекладывание на других. Опасно еще и тем, что не требует раскаяния и искупления грехов после войны. Опять эти коварные властители мира виноваты. Русский народ не виноват. Надо продолжать. С такими мыслями после войны все очень быстро вернется на круги своя. И опять по новой.

Прошляпил ли Запад Путина? Да. Да что там говорить, даже мы, в Украине, его прошляпили. В 2014 году агрессия России стала для нас неожиданностью. Для большинства из нас. Просто потому что Россия давно перестала быть интересной. Она не рождала смыслов. Там не было новых идей и технологий. Мы не смотрели в ту сторону. К сожалению.

Так и Запад. И да, западные политики общались с Путиным. Они и с Януковичем общались. Потому что они общаются с легитимными представителями народа. Это народ выбирает им тех, с кем общаться.

Виноват ли Запад в том, что не идеален и не отказывался от российских денег? Виноват. Но так устроен мир. Финансовые центры мира - на Западе. И туда несут деньги все автократы мира. Так работает система. На этом, в том числе, построена доминация коллективного Запада. И если украинцы или россияне позволяют своей элите зарабатывать деньги не честно, то это проблема россиян или украинцев, а не Запада.

Виноват ли Запад в том, что прошляпил момент, когда Путин из обычного автократа превратился в бандита с большой геополитической дороги? Да, виноват. Но Запад, как и украинцы, мало обращал внимание на Россию. Отсталая страна-бензоколонка. У Запада были другие проблемы последние 20 лет. Должны были предугадать? Опять же, иллюзия, что там сидят какие-то супер гении. Такие же люди. Запад не идеален.

Мир проспал Путина, потому что миру давно не была интересна Россия. Это правда. Но Путин российский президент. И российский народ ему дает легитимность. От имени российского народа Путин творит преступления. И вряд ли российский народ может сам сказать, что ему была не интересна Россия и он не заметил, как превратился в государство-фашиста. Это российские процессы. Кто же за ними должен следить? Коллективный взрослый с Запада?

Читайте такжеЗапад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в УкраинеРоссийские элиты не верят в способность народа управлять государством. Считают, что демократия - выдумка. Повсюду видят заговоры и руку врагов. Парадоксально, но судя по всему также считают российские либералы. Иначе как можно винить Запад в том, что делает русская армия от имени русского народа?

Почему это опасно? Потому что отрицание вины исключает работу над ошибками. Исключает покаяние. Исключает немецкий путь раскаяния. А значит обрекает нас на возвращение имперского монстра. И единственный способ избежать этого возвращения, с такими элитами и такой оппозицией в России - это распад империи. Которая сама по себе есть зло. Ведь она порождает и такую власть и такую оппозицию.

Сергей Фурса, Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

новости России война в Украине Сергей Фурса
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