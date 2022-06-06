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Запад передает Украине HIMARS: на что положила глаз Россия

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

6 июня 2022, 13:26

В случае риска атаки РФ на атомные станции это перестает быть проблемой только Украины. Ведь от радиоактивного облака пятая статья договора НАТО не спасет.

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Путин пригрозил новыми атаками по объектам в Украине / Reuters, gettyimages.com

На сто второй день войны убили русского генерала Кутузова. При выполнении боевого задания в районе Попасной. Пишут, что личным примером поднимал солдат в атаку. И был убит.

Вот без всякого сарказма. Смелый человек. Солдат. Выполнял поставленную перед ним задачу. Любой ценой. Как любят в России. Это особенно ценится, чтобы именно любой ценой. И - погиб. Что ж. Как сказал бы Наполеон: "Voilà une belle mort!" (Вот красивая смерть!).

Но что-то подсказывает мне, что не все в порядке у армии, в которой генералы ходят в атаку. И что это за полководцы, которые отдают приказы, для выполнения которых цельный генерал-майор должен идти в рукопашный бой? И что там с моральным духом солдат, если их в атаку не может поднять ни сержант, ни лейтенант, а только генерал?

Поди в ВСУ генералы не ходят в атаку, а? Не, я реально теряюсь в догадках. Что бы это могло значить? Может в путинском войске столько генералов развелось, что они уже на лейтенантских должностях служат? Или всех лейтенантов с капитанами уже поубивали и вот теперь у россиян генералы поднимают пехоту в атаку?

Что ж. Так или иначе, но теперь у российской армии нет Кутузова. Это очень символично. Остался только Путин. Это плохая замена Кутузову. Этот ни за какие коврижки в атаку не пойдет. Он вообще ближе, чем на тысячу километров к передовой никогда не приближался и, судя по всему, приближаться не собирается. Он все больше из бункера руководит. И умничает перед журналистами.

Сегодня он опять напугал публику своим выступлением. На поставки Украине HIMARSов, ответим, говорит, ударами туда, куда еще не били. И у меня сразу первая мысль: детские сады! Или дома престарелых? Потом полазил по интернету и понял, что я безнадежно отстал: уже били и в сады, и в дома... И в школы, и в больницы... И в жилые кварталы, и в музеи...

Остались только атомные электростанции. Вот в них еще не били. Пожалуй только в них и не били. А какая замечательная это вещь: разбомбить атомную электростанцию! Это же просто роскошь, а не решение!

Ну посудите сами: вы получаете все последствия атомного взрыва (даже еще больше) с точки радиоактивного заражения местности и при этом никто не может вас упрекнуть в том, что вы применили ядерное оружие. "Даже не знаю как так получилось."... "Может просто промахнулись? С кем не бывает?"... "Да вообще это не мы, это сами украинцы!" и т.д.

Читайте такжеЗверь придет в Европу: чем опасны призывы Макрона не дразнить Россию и Путина(Я тут грешным делом подумал, что может и хорошо, что Меркель приняла решение закрыть все атомные электростанции в Германии? Хотя бы не будет ни у кого соблазна таким образом их использовать?)

Короче, у меня вопрос: что говорит Будапештский меморандум на этот счет? Что касается применения Путиным против Украины тактического ядерного оружия, то Джонсон уже высказался в том духе, что он имеет все необходимые полномочия для ответного удара, поскольку, во-первых Великобритания (наряду с США и Россией, кстати) один из подписантов этого меморандума и подтверждает данные в нем гарантии Украине, а во-вторых, она, когда его подписывала, уже получила согласие своих партнеров по НАТО такие гарантии дать и, следовательно, в повторном согласии своих союзников на ответный удар не нуждается.

Но будет ли считаться применением ядерного оружия ракетная атака на атомную электростанцию? "Вот в чем вопрос!", - как говорил принц Гамлет. Может я говорю глупости и этот вопрос уже давно урегулирован или имеет четкий ответ в соответствии с международным правом. Но даже глупые вопросы можно задавать, если они человека волнуют, верно? Это ведь и есть свобода слова... А меня этот вопрос волнует. И думаю, не только меня.

Ах, да! Совсем забыл! Еще можно ударить в плотину ГЭС. Тогда огромная волна цунами прокатится по реке и снесет все живое на сотни километров вниз по течению...

Так что я бы попросил Макрона вот о чем. Господин президент! Вы же все равно не бросите с Путиным разговаривать. Сколько бы вас не просили больше этого не делать. Так пусть хоть какой-то толк будет от этих ваших разговоров (до сих пор его не было). Узнайте у Путина, пожалуйста, что он думает по поводу атаки на атомные станции и плотины ГЭС? Входит ли это в его планы? Просто узнайте: да или нет. И все.

Потому, что в зависимости от ответа на этот вопрос сильно меняются все планы значительного числа землян. Если ответ - нет, не собираюсь атаковать, то тогда пусть все идет своим чередом, в том числе и HIMARSы. И как они придут, так ВСУ и вытолкает в шею российских захватчиков со своей земли.

Если же ответ - да, то тогда нужно избавляться от Путина форсированным порядком. Поскольку тогда ясно, что патологические изменения его психики порождают неприемлемые риски для человечества.

Читайте такжеПочему запаниковала и мечется РоссияВ случае риска российской атаки на атомные станции это уже точно перестает быть проблемой только Украины потому, что от радиоактивного облака никакая пятая статья договора НАТО не защитит. И, следовательно, от источника такого риска нужно избавляться до того, как такое облако появится.

Таким образом, в зависимости от того, что ответит Путин, последует либо его планомерный разгром, либо ускоренный. Обратите внимание, что в моем анализе нет варианта: "раз так, то надо сдаваться". А знаете почему? Потому, что я не предлагаю сдаваться.

И никогда не предложу. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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