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Запад, не будьте трусами и предателями!

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

14 февраля 2022, 18:54

Вывозя посольства из Киева, "цивилизованный Запад" как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению.

посольство США
Посольство США / Коллжа УНИАН, Reuters

В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения.

И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, – Будапештского меморандума…

И в, принципе, вы нормально себя чувствуете, но когда все вокруг говорят, что со дня на день ты умрешь, - постепенно начинаешь проникаться этой истерией. И тогда возникает вопрос: что делать? А четкого ответа на него вам никто не дает. Только медсестрички, стремясь сохранить ситуацию в больнице управляемой, убеждают, что "все будет хорошо". Но объяснить бегство врачей, их фатальный диагноз и уверенность в своем "хорошо" они тоже не могут.

И вот тогда приходит понимание выражения, что ожидание смерти, может быть хуже самой смерти… А самое неприятное, что ты чувствуешь себя преданным теми, кого считал если не друзьями, то хорошими врачами…

Читайте такжеПосольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИТо что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров" – это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ – организация по безопасности в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!

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Вывозя посольства из Киева "цивилизованный Запад", этот "защитник" ценностей свободы и демократии", как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению! Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, – это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, Российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны!

Читайте такжеСША планируют эвакуировать почти всех сотрудников посольства в Украине - APПоэтому, если в западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация! Он должен стать предохранителем от путинской агрессии!

Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине!

Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!

Мы же все прекрасно понимаем, что возможная война России с Украиной будет не за территорию, и не за население или природные ресурсы! Это будет война за ценности, за западные демократические, либеральные ценности, которые ненавидит Кремль и которые олицетворяет Украина. Поэтому, сегодня либо все, кто разделяет эти ценности, должны быть вместе! Либо, снимите белые халаты и перестаньте лгать, что свобода и демократия для вас что-то значат.

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