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"Запад идет на эскалацию" - как ответит Кремль?

Александр Морозов
30 июня 2024, 19:45
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В российских медиа пишут, что "Запад идет на эскалацию".
Путин, Кремль
В Кремле спустили методичку об "эскалации со стороны Запада" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Шесть месяцев висела задержка американской военной помощи, за это время Кремль не предпринимал ничего, кроме методичных обстрелов - в первую очередь энергетической инфраструктуры Украины, чтобы погрузить население в отключение электроэнергии на 4-8 часов в сутки. Затем Путин вступил в новую каденцию и сообщил urbi et orbi, что цель войны - окончательный захват четырех украинских областей и поехал в КНДР.

Теперь началась "эскалация". Южная Корея заявила, что "раз так", то мы активнее подключаемся к помощи Украине. Япония заявила, что тоже. Израиль, глядя на обширные планы военно-технического сотрудничества Кремля с Ираном, решил все-таки отдать Украине (через США) 10 систем Патриот. Было у Украины три "Патриота", а теперь будет 13 - и можно будет "закрыть небо". Страны "восточного фланга" попросили Евросоюз 2,5 млрд на укрепление границы, Польша заявила, что надо 2,5 млрд на "железный купол" - новую систему противовоздушной обороны. Еврокомиссия заявила, что надо 5 млрд на коллективные программы перевооружения. Разные страны начали подписывали двусторонние договоры с Украиной о гарантиях безопасности (за два месяца после выборов Путина таких уже 7 договоров).

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А тут уже подошла и американская помощь, и украинцы успешно начали бить высокоточными ракетами. Сбили один Су, потом второй Су.

Что в такой ситуации остается Кремлю? Только обзывать Урсулу фон дер Ляйен "сухой воблой". А что еще?

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