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Запад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в Украине

Максим Миронов

Профессор финансов, доктор Чикагского университета

20 июня 2022, 14:23

Запад избрал тактику медленной войны на истощение, которая закончится или дворцовым переворотом, или массовыми протестами, или превращением РФ в большую КНДР.

Война в Украине может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет
Запад будет "варить" Путина медленно, как жабу / Коллаж Reuters, УНИАН

Я многократно критиковал коллективный Запад за то, что он продолжает слать 700-800 миллионов евро в день Путину и тормозит поставки тяжёлого вооружения Украине. Со стороны это смотрится как двуличие и цинизм.

Но есть и другая версия – Запад хочет "сварить" Путина медленно. Это как в известной байке про лягушку. Если бросить ее в кипяток – она выпрыгнет. Если воду нагревать медленно, она сварится.

Запад ещё в марте мог бы остановить войну. Было и остаётся много способов – от экономических (полное эмбарго на экспорт нефти и газа или драконовские пошлины) до военных (закрытое небо и/или активные поставки Украине тяжёлого вооружения). Теперь уже очевидно, что Запад просто не хочет, чтобы война быстро завершилась победой Украины.

Думаю, Запад действительно боится, что Путин расстроится и применит ядерное оружие. У него явно не всё в порядке с головой, и Запад не хочет вызывать сильные негативные эмоции. Быстрая победа Украины (какими бы средствами она ни была бы достигнута) – это, очевидно, всплеск негативных эмоций у Путина с непредсказуемыми последствиями.

Поэтому Запад избрал тактику медленной войны на истощение. Они будут поддерживать Украину ровно в той степени, чтобы ей хватало ресурсов удерживать фронт и осуществлять ограниченные контратаки.

Поставки оружия Украине, позволяющие ей перейти в полноценное контрнаступление, противоречат стратегии Запада.

На Западе хотят, чтобы экономика России медленно саморазрушалась, чтобы невозможно было восполнить выбывающее вооружение, чтобы постепенно росло социальное напряжение, и у Путина просто в какой-то момент не осталось бы ресурсов на продолжение войны.

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Вне зависимости от вариантов исхода этой стратегии истощения – дворцовый переворот, массовые протесты или превращение России в большую Северную Корею – война прекратится.

Возможно, это займет много месяцев или даже несколько лет.

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При этом Запад не сильно волнует, что всю эту дорогу Украина тоже будет очень страдать. Для него сейчас главное, чтобы Путин не нервничал. Стратегия медленного изматывания для этих целей подходит лучше всего.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета

война в Украине оружие Владимир Путин ядерная угроза Максим Миронов
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