Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохранилась

Идеальный сценарий для Запада - это тот, при котором Россия сохраняется, демократизируется, дрейфует от Китая, становится относительно цивилизованной.

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кремль россия / Коллаж: Главред, фото: CC0 Public Domain, pixabay.com

Страны Запада будут стараться делать все, чтобы Россия не посыпалась. Особенно в формате некоего превращения в страну варлордов, когда генералы или военные главари будут делить всю страну. Потому что распад России именно по сценарию СССР на многие составные части меня откровенно пугает. И могу объяснить почему. Во-первых, мы получим много непонятных субъектов, которые будут владеть оружием массового уничтожения, объектами критической инфраструктуры (а на территории России около 15 АЭС и других техногенных объектов). Кроме того, Запад, Восток и все остальные боятся, если Россия рассыплется, то сломаются механизмы снабжения ресурсов. Сейчас главная цель американских и европейских санкций по нефти и газу в том, чтобы Россия получила меньше маржи, но чтобы ее нефть и газ все равно поступали на рынок. То есть они идут вместо Европы в Индию или Китай, но нефть из РФ физически все равно поступает на рынок. Соответственно, Россия получает меньше доходов, но цены на нефть остаются довольно низкими.

То же и с российским зерном, потому что Россия до войны производила очень много зерна. Если брать экспортный потенциал, то на процент экспорта зерновых в России меньше, чем в Украине, но тоже много. Если это зерно, российские удобрения (а Россия входит в топ-3 мировых производителей удобрений), российская нефть и газ исчезнут с рынка из-за хаоса в России, то это повлечет такой ценовой шок на эти ресурсы, что мир точно окажется в экономическом кризисе и энергетическом кризисе. А это, соответственно, уменьшает шансы текущих политиков на переизбрание и укрепляет позиции радикалов в Европе, Америке. И этого тоже очень многие боятся.

Идеальный сценарий для Запада - это тот, при котором Россия сохраняется, демократизируется, дрейфует от Китая, становится относительно цивилизованной. Да, мы в Украине можем считать, что это, с одной стороны, наивная вера, как и в 1991 году. С другой стороны, у нас сейчас искривление, и мы все негативные и античеловеческие черты русских гиперболизируем. А западные политики, чем дальше они от границы, тем довольно прагматичнее на это смотрят. они думают: Ну, окей, Россия должна проиграть, но не должна распасться, потому что, если честно, мы этого очень боимся. И, опять-таки, условно отделяется от России Сибирь. Под кем эта территория окажется сразу? Под Китаем. Кому это нужно с ее ресурсами, потенциалом и нефтью? Никому. То есть здесь тоже есть циничный и для нас эмоционально непонятный, но рациональный расчет. Так, Запад готов еще раз сыграть в игру "демократизация России", чтобы только избежать негативных последствий от ее распада. И еще такой бонус: Россия распадается, там начинается хаос, 90% населения России живет к западу от Уральских гор, образуется, как после революции 1917 года 5-7 миллионов российских беженцев. Куда они все пойдут? Могу поспорить, что не в Китай. У них здесь есть украинская граница, и нам придется сепарировать украинцев российского происхождения или, наоборот, россиян украинского происхождения. Есть финская граница (как раз Петербург рядом), есть страны Балтии и Европа. Кому еще нужны в Европе 5, 7, 10 миллионов свежих беженцев не очень понятно. Я не знаю, готова ли Украина сейчас принимать у себя беженцев из России, потому что есть определенные сомнения. Нам всегда очень хочется простого решения. Блым, и Россия исчезла, развалилась, и все хорошо. А что будет на следующий день после того, как она развалится? Я когда над этим начинаю думать, то думаю: "Господи, что это будет?". И на Западе этого тоже не понимают.

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Собственно, поэтому они ожидают, что Россия отползет. Их план до сих пор, я так понимаю, в том, что Россия отползет, потому что так всем будет лучше. И я думаю, что они тайком думают, что и Украине, потому что во время послевоенного восстановления Запад будет либо концентрироваться на том, чтобы восстановить Украину, навести здесь порядок, обуздать коррупцию и сделать нас чуть более умными в плане реформ и развития, либо он будет концентрировать свои усилия на том, чтобы то, что образовалось в России, не залило последствиями весь европейский континент и многих других.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Юрий Богданов, специально для Главреда

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