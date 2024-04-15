Запад боится России, но не Ирана

А с Россией пусть вот украинцы воюют, потому что мы не хотим. Нам страшно. А вдруг отгребем?

https://opinions.glavred.info/zapad-boitsya-rossii-no-ne-irana-10557824.html Ссылка скопирована

Иран снично менее опасен для Запада, чем Россия / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинский фейсбук: "Израилю помогают, потому что у него есть западные инвестиции, суды и вообще они умные, а украинцы глупые!"

Тем временем коррумпированный авторитарный Египет, который получил 110 млрд долларов военной и экономической помощи от США после Кэмп-Дэвидских соглашений и который американцы же спасли от полного разгрома в войне Судного дня: "Ну да ну да, пошел я нахер".

видео дня

Между тем наглухо коррумпированный и отсталый Афганистан, в который вложили несколько сот милярдов, по пути к которому украли или неэффективно усвоили до 70%: "Ну так ну так, и я нахер ушел" (кстати, таки ушел).

Нет, ребята и девушки. Я понимаю, что МЕНЬШОВАРТНОСТЬ и ВИКТИМБЛЕЙМИНГ это национальные развлечения. Но нет. Израилю помогают сбивать иранские ракеты и дроны не потому, что он хороший (а мы плохие).

А потому что Иран это не Россия, ни по возможностям, ни по уровню устойчивости. И Хезболла не Россия. И ХАМАС. И хуситы. Зато можно продемонстрировать что мы все еще СТРОНГ!

А с Россией пусть вот украинцы воюют, потому что мы не хотим. Нам страшно. А вдруг отгребем? А вдруг ответит? А здесь Европа ближе. А что делать если Россия атакует НАТО мы еще не решили. А может еще повезет с Россией передоговориться, и они еще против Китая повоюют? Ну вдруг? Было же так уже?

Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред