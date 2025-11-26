Укр
Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕС

Игорь Чаленко
26 ноября 2025, 08:10
Любые ослабления роли США в безопасности Европе побуждает Россию к дальнейшим агрессивным действиям.
США поощряют Россию к новой агрессии в странах Западной Европы / Коллаж: Главред

Посланник президента Дональда Трампа при НАТО Мэтью Уитакер во время Берлинской конференции по вопросам безопасности заявил о возможном назначении представителя Германии на должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Поскольку Уитакер сказал это во время Берлинского форума по безопасности, в случае с председательством Германии он мог просто подыграть месту, где проходило мероприятие. Впрочем, это заявление демонстрирует курс администрации Дональда Трампа на постепенное сужение участия США в обороне Европы, несмотря на декларативное сохранение приверженности 5 статье Вашингтонского договора. Сейчас эти движения в связи с угрозами со стороны РФ немного уменьшились - в частности, планы по сокращению американского контингента в Европе отложили (сейчас речь идет только об их передислокации).

С другой стороны, в руководстве Североатлантического Альянса существует негласное правило, согласно которому политическое руководство осуществляют европейцы, а военная составляющая - за американцами. Именно поэтому, например, сейчас генеральным секретарем НАТО является европеец Марк Рютте. И когда в свое время на эту должность рассматривали кандидатуру, например, Христи Фриланд, европейцы выражали несогласие, хотя главнокомандующим сил НАТО в Европе всегда был именно американский генерал. Соответственно, когда представитель США при НАТО озвучивает подобные вещи, это попытка показать, что Европа должна вкладываться в собственную оборону с большей субъектностью.

Соединенные Штаты не хотят тянуть на себе роль лидера в этом вопросе, несмотря на то, что США имеют 70% способности НАТО. Есть много аспектов, которые тянутся еще со времен Холодной войны. То есть это - продолжение реализации "доктрины Монро 21 века" и попытка США сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. По крайней мере, текущая администрация в Вашингтоне видит в этом ключ своей деятельности. Но мы должны понимать, что счет быстрых электоральных циклов слова Уитакера - это лишь пожелания. И это не означает реализацию этих шагов завтра, в следующем месяце или даже в следующем году. Поэтому не стоит ожидать быстрых движений.

Более того, именно Германию в качестве командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе рассматривают как ключевого члена ЕС и одного из основных игроков в Альянсе. Если принимать во внимание силу армии, то было бы логично вообще говорить о командовании Турции, поскольку именно она является второй после американской в НАТО. Но Турция не является членом ЕС, тогда как Германия все-таки собирается вложить около 500 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет в перевооружение и обновление инфраструктуры.

Фактически можно говорить об определенном снятии ценза в отношении армии Германии, ведь мы помним длительные последствия Второй мировой войны, когда даже после объединения Германии ей не давали лидирующих ролей из-за риска милитаризации и фантомных исторических болей. Но очевидно, что теперь роль крупнейшего агрессора на территории Европы у РФ. Кроме того, у Германии есть довольно мощный ВПК (авиация, бронетехника, системы ПВО), поэтому с точки зрения лидерства она может возглавить силы НАТО, но возможна серьезная конкуренция с Францией. Ведь в Европе есть жесткая конкуренция взглядов на дальнейшие действия по безопасности, и в этом Париж с Берлином не имеют единства.

В общем, что касается ослабления роли США в безопасности Европы побуждает Россию к дальнейшим агрессивным действиям. Не конкретные заявления, а уменьшение влияния США без оперативной компенсации. Кстати, требованием отхода к границам НАТО образца 1997 года россияне четко очерчивают собственную зону влияния. Поэтому, конечно, россияне видят возможность передела сфер влияния, и эти шаги США можно воспринимать как косвенное поощрение.

Так или иначе, нюанс заключается в существовании концептуального разрыва в понимании безопасности между европейцами и американцами, который обострился еще во время выступления вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда у многих европейцев появилось понимание, что США вряд ли придут на защиту в момент Х, когда Европе нужно будет защищаться от российской агрессии. В этом контексте у европейцев больше надежды на Украину (конечно, в пределах разумного и при поддержке США). Потому что инициатива по размещению украинских сил в одной из стран Балтии после завершения войны в Украине - это очень серьезный показатель.

Но обороноспособность НАТО полностью зависит от обороноспособности стран-членов Альянса. Чем больше Европа будет вкладываться в собственный ВПК и дальнейшее реформирование национальных сил, а также нарабатывать "военный Шенген" по перемещению сил между странами, тогда НАТО будет сильнее. Ведь сейчас мы больше видим инициативы от меньших союзов, которые созданы среди стран НАТО (например, объединенные экспедиционные силы, которые были созданы в 2014 году состоят из нордических стран и стран Балтии во главе с Великобританией). Сейчас есть понимание, что нужно действовать активнее. Но в случае с НАТО чем больше США будут действовать автономно, тем больше Альянс будет отходить от системы коллективной безопасности, за которую хватается Европа, и тогда НАТО останется как определенный элемент единых военных стандартов. Однако НАТО еще точно не стоит прятать.

Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегий, специально для Главреда

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

война в Украине НАТО новости США новости Германии Игорь Чаленко
