Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимость

россия в течение года смогла собрать одну единицу готовой продукции в виде БРСД "Орешник".

Поскольку сейчас начнётся очередное, массовое, набрасывание на вентилятор "Орешника", хочу напомнить следующее.

Ракета РС-26 "Рубеж", оно же "Орешник", в конвенционном виде представляет собой носитель 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20-25 кг тротила. Иными словами, эффект от "Орешника" сопоставим с ударом 700-750 кг тротила или полторы баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", или 7 авиационных бомб ФАБ-250.

Если кто не знает, то фронтовой бомбардировщик Су-34 может разместить 22 авиабомбы ФАБ-250, суммарной мощностью эквивалентной более чем 2 тоннам тротила.

То есть, ракета стоимостью в 100 миллионов долларов несёт в три раза меньший разрушительный эффект, нежели вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250, либо две ракеты 9М723, суммарной стоимостью 3 млн долларов.

По сути, за стоимость одного "Орешника" россия могла бы запустить более 50 баллистических ракет 9М723 с общей мощностью в 35 раз более разрушительной, нежели конвенционный "Орешник".

Кроме того, интересным является и то, что это второе применение "Орешника" за период в более чем год! А за это время было столько поводов применить эту ракету и столько истеричных призывов это сделать от российских говорящих голов. В ответ за операцию "Паутина", в ответ за горящие НПЗ, в ответ за ликвидированных генералов, в ответ за подводную лодку, в конце концов и за квартиру лорисы долинай!

23 октября путин пообещал на удары вглубь территории россии некий "ошеломляющий" ответ и многие российские пропагандисты обрадовались, вот он, будет второй по счёту удар "Орешником" – дождались! Но… нет.

Очевидно, россия в течение года смогла собрать одну единицу готовой продукции в виде БРСД "Орешник", что в некотором смысле соответствует темпам сборки МБР "Сармат" – 1-2 ракеты в год. И применить её только с одной целью - в истеричном припадке запугать Украину и Запад своей вундервафлей.

Из всего вышеизложенного, думаю, все вполне смогут сделать довольно недвусмысленный вывод. Правда, ведь?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

