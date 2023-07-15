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Мало верить в ВСУ, надо идти воевать

Геннадий Друзенко
15 июля 2023, 08:20
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Война - это не только вера в победу. Это ресурсы: люди и оружие в первую очередь. И того, и того на фронте откровенно не хватает. Потери в боях ощутимы.
Мало верить в ВСУ, надо идти воевать
Мало верить в ВСУ, надо идти воевать, говорит Друзенко / фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Этот пост явно вызовет много критики. Потому что он задает вопрос, о котором пока не принято говорить вслух. Сформулирую его так: есть ли та цена, которую Украина и все мы не готовы заплатить за возвращение всех временно оккупированных территорий?

Потому что сейчас с настроениями "война до полной победы над рашизмом" у нас все в порядке. Согласно недавнему опросу Разумков Центр более 76% опрошенных украинцев не считают приемлемыми какие-либо территориальные уступки захватчику. Более того, 63,4% респондентов поддерживают ведение боевых действий на территории России, хотя лишь 16,4% считают, что в боях на территории Московии должны участвовать ВСУ.

Казалось бы, с таким оптимистичным настроем украинского общества лишь вопрос времени, когда последний российский захватчик будет изгнан из украинских земель. И меня не может не радовать такая новообретенная уверенность украинцев в своих силах.

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Беспокоит меня другое. За желанием абсолютной победы над рашизмом и веры в нее не просматривается такого же безудержного массового желания приближать ее собственным участием. Но в случае необходимости "положить душу и тело за нашу свободу". И тут возникает опасная дихотомия.

Потому что война - это не только вера в победу. Это ресурсы: люди и оружие в первую очередь. И того, и того на фронте откровенно не хватает. Потери в боях за освобождение украинских земель ощутимы. Пополнение боевых частей проблемное. Чем короче курс "молодого бойца" (хотя большинство фронтовиков далеко не молодые), тем больше у него шансов погибнуть вскоре после попадания на передок...

Очереди к военкоматам - далекое воспоминание, которым можно и стоит гордиться, но – увы – не реалии настоящего. Мобилизация до сих пор происходит сплошь и рядом по советской модели. Вот лишь один пример из услышанных недавно. Мужчина за 50 решил вывезти свою семью на отдых в Карпаты. На улице был принудительно посажен в военный автобус и отвезен на врачебную комиссию. После того как выяснилось, что у него с детства нет одного легкого и ряд операций на позвоночнике, его отпустили. Но обязали через два месяца явиться на повторное обследование. Наверняка в надежде, что легкое чудом вырастет...

Поэтому у меня вопрос к моим соотечественникам: как ваша вера в нашу полную и безусловную победу коррелирует с личным вкладом в ее приближение? Нехватка личного состава (а опытных, мотивированных бойцов – и подавно) в боевых частях – не секрет. Но даже на "тыловых фронтах" мотивацию помогать сплошь и рядом заменила мотивация зарабатывать на войне.

Например, мы не только вывезли из Европы весь автохлам, за утилизацию которого нередко доплачивают в зажиточных странах, не только подняли до небес цены на броню, но и на местных СТО отношение к автомобилям камуфляжного цвета смахивает на отношение циничного врача к смертельно-больному пациенту: если невозможно вылечить, то хоть заработаем.

Мы, ПДМШ, очень хорошо чувствуем это на себе. Если год назад никому в голову не приходило брать с нас деньги за размещение личного состава в прифронтовых городах, то сегодня стало правилом: плати или убирайся. Если в 2022-м году большинство руководителей учреждений здравоохранения без колебаний подписывали командировки нашим медикам – добровольцам для спасения жизни наших защитников на Востоке, то сейчас в столице (и не только) все просто: бери отпуск - езжай на фронт... И таких примеров множество...

Меньше всего я ропщу. Мы свой выбор сделали еще в далеком 2014-м. Подтвердили - в начале большой войны. И с тех пор делаем все, чтобы приблизить нашу полную и безусловную победу.

Но боюсь, пассионарное меньшинство не вытянет эту войну. Мало верить в ВСУ (и шире – в Силы обороны Украины) – нужно становиться частью этих сил. Воевать, донатить, волонтерить, лечить...

Я знаю только один рецепт нашей победы – солидарность. Это когда чужое бедствие воспринимается как свое. Смерть чужого ребенка на фронте – как своей собственной. Чужая потребность - как своя.

Такой солидарности все меньше. Она обмелела, словно Каховское водохранилище после подрыва дамбы. На трибунах все больше болельщиков с желто-голубыми флагами. На фронтовых полях все меньше тех, кто устал, болен и истощен и продолжает честно тянуть лямку этой войны.

Поэтому, дорогие мои болельщики за Украину, не удивляйтесь, если вдруг Украине не останется кем воевать до победного конца – и на горизонте замаячат переговоры с отвратительным агрессором.

А если вы действительно считаете, что никаких переговоров с врагом не должно быть до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю, – добро пожаловать на фронт. Те, у кого слова на 100% конвертируются в соответствующие поступки, вызывают у меня лишь уважение и искреннее уважение. В конце концов именно от количества таких искренних "дуэров" и зависит, сколько наших земель мы выгрызем обратно у лютого и коварного врага...

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Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

война в Украине Геннадий Друзенко
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