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Закон об олигархах: к чему больше всего вопросов и почему Рада попытается "пропетлять"

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

5 июня 2021, 08:21

В некоторых известных политических партиях уже обеспокоены, что этот законопроект - именно против них.

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В Украине вскоре может появиться закон об олигархах / фото: zn.ua

Сегодня, конечно, топ-тема - законопроект об олигархах. Интересно, конечно, наблюдать за тем, как большая группа политических деятелей и других "публичных лиц" устроили по этому документу настоящую истерику. При этом, эта истерика имеет две составляющие: законопроект неправильный, неграмотный, не будет действовать и работать; законопроект тоталитарный, подавляет права и свободы, создает диктатуру и т.д. При этом, обе эти мысли существуют во многих параллельно.

В некоторых известных политических партиях уже обеспокоены, что этот законопроект - именно против них, хотя, подозреваю, что они такие не одни.

Конечно, сама идея нормирования феномена "олигархов" будет вызывать у многих недоумение, потому что это, разумеется, не какой-то правовой институт, а просто отражение в одном термине комплекса общественных отношений, сложившихся в постсоветской Украине.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, в каком случае олигарха можно будет бросить за решеткуСвязаны эти отношения были с вакуумом, образовавшимся в обществе после падения советского тоталитаризма, который, как известно, контролировал в обществе все. И вот режим исчез, но все его порождения не исчезли. Были гиганты советской экономики, которые вполне можно было приватизировать и использовать, но для этого надо было иметь "политическую крышу" и серьезную медиа-поддержку. Так и возникали наши олигархи - люди, владевшие всем, не делая для этого ничего.

Конечно, это не потому, что они такие "плохие". Нет, просто они оказались в нужное время и в нужном месте. И это не столько о них, сколько о нашем маргинализированом обществе без серьезного среднего класса, которое охотно употребляло олигархические медиа-продукты и продавало голоса на выборах.

Поэтому, конечно, олигархов как таковых ни один закон не ликвидирует как класс, ибо сделать это может лишь реальная модернизация нашего общества, но кому-то закон вполне может "спортити" нервы.

Например, согласно предложенным нормам, если с олигархами будет контактировать кто-либо из высших должностных лиц, депутатов, судей, правоохранителей, высших военных, то такие контакты будут подлежать обязательному декларированию. А это уже интересно, потому что ясно, что таких контактов у многих наберется немало. Вот и основание для решений.

Также олигархам запретят финансировать политические партии и участвовать в приватизации. Конечно, они, как и раньше никого не финансировали. Все наши партии из славного олигархического прошлого питались только "пожертвованиями". Но если "копнуть", то олигархические следы окажутся у многих. Собственно, истерика отдельных политических партий здесь очень показательна.

Больше всего вопросов, конечно, будет вызывать критерий отнесения к числу олигархов. Президентский законопроект содержит следующие критерии для определения лица олигархом: активы значительной стоимости, контроль одной из отраслей экономики, влияние на медиа и участие в политической жизни. Если есть три из четырех этих критериев, то человек получает статус олигарха. А будет определять это СНБО.

Читайте также"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах"Ну и остается вопрос о перспективности рассмотрения этого нормативно-правового акта. Но тут такой интересный момент, что, голосуя за документ, депутаты будут стоять в ситуации "ты за олигархов или против", и далеко не каждый будет готов голосовать "за", но и против голосовать тоже будет готов не каждый. Поэтому мне лично будет интересно смотреть за попытками "пропетлять".

Что касается самой концепции, то мы не должны забывать об одной очень простой вещи. Олигархи у нас потому и олигархи, что они не просто интегрированы в систему, не просто ее возглавляют они ее сформировали. Например, когда у нас говорят о "коррумпированных судах", то это они, в первую очередь, их и коррумпировали. Когда происходил передел собственности, а судья был достаточно удобным (и не дорогим инструментом решения проблемы. Советские судьи, которые раньше просто реализовывали волю политического руководства, с радостью стали высокооплачиваемым инструментом олигархического контроля. Надежда как-то повлиять на олигархов через украинские суды - это что-то типа веры в Санта-Клауса. Конечно, ничего плохого в этом нет, но и на эффект рассчитывать не стоит. Партии, СМИ, которые СМИ не являются, потому что не зарабатывают на информации, суды... Все это - продукты олигархической модели. Ну и рассчитывать, что все эти институты будут "бороться с олигархами" - это верить в то, что олигархи накажут себя сами.

Читайте такжеСНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человекНу и отдельная тема. Сравнение с Россией. У нас очень популярная тема, что в России Путин преодолел олигархов, и сразу установил автократию (ну а за доминирование Березовского и компании там, очевидно, была демократия), поэтому наших олигархов надо оберегать, защищать и следить, чтобы кто-то их не обидел.

Мысль, конечно, интересная, но она отражает отрыв интеллектуальной элиты постсоветского пространства от реалий этого пространства.

Тоска по "ельцинской олигархической демократии" происходит от того, что определенным категориям россиян тогда действительно было лучше. Например, "журналистам", которые, однако, больше напоминали пропагандистов, потому что занимались тем, что "мочили" одних олигархов на деньги других. Тогда была для них "золотая эра", но реально путинизм происходит из этой модели так же, как и из других источников. Например,"прекрасные" олигархические СМИ легко превратить в "государственные", просто сменив "темники". Не надо тупик называть чем-то более прогрессивным, чем падение в пустоту.

Верховная Рада
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