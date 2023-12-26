Закон о мобилизации: что нужно знать

А военные платят максимальную возможную цену. Их риски несопоставимы со всеми остальными.

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Мобилизация и война / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Закон о мобилизации еще никто не принял и никто даже не знает что там финишно будет.

А вой в интернетах стоит как будто у нас не война за выживание страны, а война одних украинцев за право других чувствовать себя в тепле и уюте. И жить как им комфортно.

Это не так.

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Иногда определенное дерьмо случается, когда вопрос выживания всех требует определенных жертв от всех. У нас такое случилось - на Украину напал агрессор.

Кто-то жертвует доходом. Кто-то покинул дом. Кто-то вместо комфортной работы перешел на работу которая нравится сильно меньше (вплоть до нервного и физического истощения, ага), но стране от того больше пользы.

Видимо надо еще раз это проговорить: если у вас тыловая гражданская работа, она не имеет никакой особой ценности если не направлена на выживание государства или его граждан. Потому что никакого экономического фронта нет. Есть тыл.

А военные платит максимальную возможную цену. Их риски несопоставимы со всеми остальными. В то же время в армии не будут все, но будет определенная выборка людей. И да, никакая мобилизация чем дальше тянется война не будет сбором добровольцев. Кто-то не хотя совсем, кто-то готов, но ждет повестку.

В таких условиях единственное назначение закона о мобилизации - сделать выборку людей которые в конце концов пройдут через войну на максималках максимально честной и беспристрастной. Вот и все. А вот вой отдельных расстроенных сограждан - оно о нежелании быть в корзине, из которой тянут бумажки.

P.S. Для особых идиотов. У нас нет в стране "миллиона госслужащих" и "миллиона силовиков", который "надо призывать в первую очередь". Госслужащих у нас меньше 300 тысяч, 3/4 из которых женщины, обеспечивающие работу социальных систем. А всех действующих силовиков включая полицию, прокуратуру и СБУ чуть более 200 тысяч. Часть из которых и так воюет.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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