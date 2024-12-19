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Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шаг

Катерина Затулко
19 декабря 2024, 19:00
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Законопроект предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства Украины для граждан отдельных стран. Перечень этих государств должен быть определен отдельным законом.
Катерина Затулко, множественное гражданство
Проект Закона открывает перспективу введения института множественного гражданства в Украине, но содержит ряд недостатков / Коллаж Главред

17 декабря 2024 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона №11469 о введении института множественного гражданства в Украине. Эта инициатива стала уже второй в течение года, поскольку предыдущий проект Закона №10425, несмотря на его подготовку к первому чтению и наличие альтернативных версий, так и не был рассмотрен парламентом. Аналогичная судьба постигла и законодательную инициативу №2590 2019 года.

Интересно, что новый проект №11469 не является абсолютно новаторским, а в значительной степени заимствует положения предыдущего проекта. Однако по неизвестным причинам вместо доработки имеющегося законопроекта предложена новая отдельная инициатива. Это вызывает вопрос о целесообразности такой стратегии законотворческой деятельности.

Конституционная дилемма множественного гражданства

На сегодняшний день Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства. Статья 4 Основного Закона однозначно определяет, что в Украине существует единое гражданство - гражданство государства Украина. В этом контексте введение института множественного гражданства требует внесения изменений в Конституцию во избежание правовых коллизий. В то же время проект №11469, как и предыдущие законодательные инициативы, ограничивается лишь изменениями в законы, игнорируя необходимость конституционного урегулирования этого вопроса.

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При обсуждении законопроекта народные депутаты выразили обеспокоенность относительно его соответствия Конституции Украины. В результате было инициировано обращение в Конституционный Суд Украины с требованием проверить законопроект на конституционность. Кроме этого, парламентарии пообещали учесть позицию и предложения Всемирного конгресса украинцев при подготовке проекта ко второму чтению.

1. Механизм получения гражданства Украины как второго

Проект Закона предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства Украины для граждан отдельных стран. Перечень этих государств должен быть определен отдельным законом. Упрощение процедурызаключаетсяв освобождении таких лиц от обязательной сдачи экзаменов по знанию украинского языка, истории и основ Конституции перед подачей документов. Вместо этого экзамены должны быть сданы в течение трех лет с момента приобретения гражданства Украины.

Важно: никаких новых оснований для приобретения гражданства проект не предусматривает. Сохраняется три основных механизма:

  1. Приобретение гражданства (по рождению, территориальному происхождению, усыновлению, опеке);
  2. Принятие в гражданство (на основании непрерывного проживания);
  3. Возобновление гражданства.

2. Изменения в процедуре приобретения гражданства по территориальному происхождению

Действующее законодательство позволяет лицам, которые родились или проживали до 24 августа 1991 года на территориях, вошедших в состав независимой Украины, приобрести гражданство Украины. Проект №11469 сужает эту норму, лишая права на гражданство лиц, которые только проживали на указанных территориях.

Такой подход не имеет обоснования в пояснительной записке и противоречит интересам Украины в контексте современной демографической ситуации. В условиях войны и массовой эмиграции исключение дополнительных оснований для приобретения гражданства выглядит не совсем целесообразно.

3. Усложнение процедуры принятия в гражданство

Действующая редакция закона предусматривает, что для принятия в гражданство необходимо непрерывно проживать в Украине в течение 5 лет на основании вида на временное или постоянное проживание. Проект предлагает устранить возможность принятия в гражданство лиц, проживающих в Украине по временному виду на жительство. Это фактически увеличит для них срок, который нужно прожить в Украине для получения гражданства до 10 лет: 5 лет для получения постоянного вида на жительство и еще 5 - для подачи документов на гражданство.

По сравнению с европейской практикой, этот подход выглядит чрезмерно жестким. Например, в Германии с 2024 года срок проживания для получения гражданства уменьшен до 5 лет (в исключительных случаях - до 3 лет).

4. Новые основания для утраты гражданства

Проект №11469 предлагает четко определить основания для утраты гражданства Украины. Среди них:

  • Добровольное приобретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта;
  • Использование иностранного паспорта на территории Украины;
  • Представление ложных сведений при приобретении гражданства;
  • Прохождение военной службы в армии государства-агрессора;
  • Несдача экзаменов по знанию языка, истории и Конституции в установленные сроки.

В то же время остается нерешенным вопрос равенства граждан перед законом. Иностранцы, которые приобретут гражданство Украины в упрощенном порядке, фактически получат право на множественное гражданство. Зато украинцы, которые добровольно приобретают гражданство других стран, рискуют потерять украинское гражданство.

5. Проблема сроков рассмотрения заявлений

Законопроект не регулирует сроки рассмотрения заявлений о принятии или прекращении гражданства, что является серьезным пробелом. Практика показывает, что такие заявления часто рассматриваются годами, поскольку конечное решение принимает президент Украины, а законодательные механизмы влияния на этот процесс отсутствуют.

Выводы

Проект Закона №11469, безусловно, открывает перспективу введения института множественного гражданства в Украине, что является важным шагом в направлении интеграции с глобальным миром. В то же время документ содержит ряд недостатков, в частности:

  • игнорирование конституционных вопросов;
  • усложнение некоторых условий для иностранцев, желающих приобрести гражданство Украины;
  • неравенство между гражданами Украины и иностранцами в вопросах множественного гражданства;
  • отсутствие четких сроков рассмотрения заявлений о гражданстве.

Для эффективного внедрения института множественного гражданства необходимо обеспечить правовую определенность, равенство всех граждан перед законом и конституционную согласованность законодательных изменений.

Екатерина Затулко, адвокат, старший юрист Адвокатского объединения "EXPATPRO", специально для Главреда

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