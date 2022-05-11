Закон о ленд-лизе для Украины: как Байден подписал приговор России

РФ будет разрушена и расчленена, подписанный Байденом закон о ленд-лизе не оставляет иного пути / facebook.com/POTUS

Ну, что, тупой пьяный Ваня, доигрался в войнушку со своим шепелявым говноштирлицем? Дядюшка Джо не закон о ленд-лизе вчера подписал: он твой пипez вчера подписал. Через твою любимую букву Z, чтобы доходчивее было. Весь день 9 мая ты шлялся по стране полупьяный с портретами дедов, отвоевавших у Гитлера право красного фашизма "держать шишку" на евразийских просторах. Они и держали, помахивая ядерной дубиной – то в руках Хрущева, то в дряхлеющих клешнях Брежнева. Потом, правда, стало нечего жрать, и пришлось притворяться миролюбивыми овцами.

Но людоедский нрав-то все равно не спрячешь – вот он и вырывался наружу: то бандитским беспределом 90-х, то захватом свободолюбивой Ичкерии. И все это бурлило кровью при самом "демократичном дедушке" Ельцине.

Но имперской душеньке хотелось полной сатисфакции, абсолютного парада – так, чтобы Европа с Америкой от страха затрепетали. Правда, Вань? Вот ты и грезил о "крепкой руке", чтоб мир за яйца держала да ракетой по столу постукивала. И однажды ее нашел. Вороватую, как у карманника, зато ловкую и умелую. Она тебя и подняла за шиворот, подвесив на чекистский крюк и поставив раком, после чего зарычала в Мюнхене про пасть, моргалы и великую геополитическую катастрофу ХХ века.

А просто твой дрезденский окурок обчитался "Майн кампфа" еще в Доме офицеров, переварил всю эту литературщину и пришел к выводу, что он ничем не хуже. Даже брутальнее: Адольфик акварельками баловался, а Вовочка пластался на татами. Так отчего бы не схлестнуться с западным монстриллой по-настоящему?

Тебе, пьяному Ване, быстро втёрли, что агрессивная НАТОвская военщина дрочит на твой загаженный сортир: ночами не спит, все замышляет – как бы его захватить? И подъезды твои, Обамой обоссанные. И подворотню, в которой под лопухи срать приятнее, чем в бездуховном клозете. И поднял ты серпастую красную тряпку, и завыл под гимн Александрова, что можешь повторить "дедушкин 45-й". Этот мифический дед-шатун, насиловавший немок, так врезался в твою мохнатую подсознанку, что только маньячные похождения да трофеи в ней и задержались. Именно это ты и решил повторить в Украине, на которую тебя натаскал офашизевший пахан, как вертухай – овчарку. Включил фашистскую лампочку – и зига вскинулась сама собой, и началось имперское слюноотделение.

Рашизм привнес с собой интересный оттенок фашизму: мультинацизм. Под Z-знаменем "русского мира" собрался весь ордынский интернационал: бурят, якут, "тунгус и друг степей калмык". Если у немцев было все просто: есть чистокровные арийцы, и есть все остальные – люди второго сорта, то у рашистов все изощреннее, хотя и имеет общий криминальный знаменатель.

Зона объединила расчеловеченных зэков и позвала в поход за деньгами, трофеями и геополитическим реваншем империи. И все было бы хорошо, если бы не говноштирлиц, допустивший сразу несколько просчетов. Во-первых, он не учел замотивированность украинского народа на сопротивление в битве за свою землю; во-вторых, с чего-то решил, что Запад легко сдаст ему Украину на фашнявое поругание; в-третьих, не учел солидарность бизнес-сообщества и санкционный эффект; в-четвертых, переоценил силу своей банды, по недоразумению именуемой "армией".

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Ваня, ты попал. Ты не просто огрёб по щам – настоящие неприятности для тебя еще и не начинались.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исчерпывающе предсказал будущее твоих бонз: "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Их судьба в конечном счёте окажется такой же". Вкуриваешь, Ваня? Твой пещерный Рейх будет разрушен и расчленен, твои Путлогруберы уничтожены, а ты сам, если не словишь пулю или не разлетишься в мясо от бомбежек – будешь до скончания века ходить с опущенной головой и платить репарации стране, которую разрушил. Подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины не оставляет тебе ни малейшего шанса на иное развитие событий.

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Ты скажешь, что у твоего члено-фюрера есть волшебная райская кнопка, а Искандеры уже расставлены по периметру границ, и подлетное время до Киева, Львова, Варшавы и Бухареста с Вильнюсом такое маленькое, что хрен перехватишь. И что ты, в общем-то, готов распылиться на атомы по принципу "а нахрена мне такая планета, на которой не будет моей сраной подворотни"?

Ты плохо знаешь матчасть, Ваня. Даже если пара-тройка твоих ядерных писек упадут на территорию Европы, лишив жизней десятки тысяч европейцев – это не подтвердит тезиса твоей Шойги, что "мы в любом случае не проиграем". После этого вся военная мощь Запада обрушится на твой узколобый череп, с одной целью: расколоть его и растереть в пыль, чтобы больше никто и никогда не зашевелился на этой фашнявой зоне.

Так что лучший выход для тебя, Ваня – это повернуть свое туловище в сторону Москвы и ехать туда, опережая Абрамсы. И "повторять 45-й" не в мифическом Берлине, а в реальной Москве, наводненной карателями, путло-садистами и стукачами.

Тебе страшно, Ваня? Рука тянется к фунфырику? Скоро и его не будет, а похмелье от зигования куда страшнее алкогольного токсикоза. Возьми голову в руки, протрезвей и окинь взором свою Мухосрань. Такая лубяная красота – повеситься можно. Оттого и пьешь, потому и орешь дурниной из-под имперской зиги, ловко подсунутой штурбман-путлером во вчерашнем угаре, который уже и не помнишь, а если вспомнишь – то устыдишься.

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Так что разворачивай танки. И самолеты разворачивай. И "Смерчи" с "Градами" тоже. Потому что если что-то и бомбить – то оно расположено совсем в другой стороне, не в Киеве и не в Одессе. В Москве, на Лубянке и в Кремле. В Завидово и Ново-Огарево. Вот где должны рваться твои снаряды, если любишь свою Мухосрань.

Но ты лучше заземлишься по приказу фраера, чем рискнешь пойти наперекор. Поэтому подыхай, трусливый Ваня. И помни: никаких тебе памятников и поминок, никаких звезд героя и переименования улиц в честь тебя, погибшего. Много ты видел площадей, названных в честь солдат Вермахта? Ступай, Ванёк, Родина-маньячка зовет. И дядюшка Джо уже подписал твой приговор. Безымянная яма ждет тебя. И никакого рая.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV