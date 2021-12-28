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"Заканчиваются мужчины" и "призыв женщин": почему это не смешно

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

28 декабря 2021, 19:30

Сам вопрос воинского учета встал не вчера, но до 2014 года никто серьезно вопросами украинской армии не занимался.

женщины в армии
Вопрос воинского учета женщин в Украине встал не вчера / УНИАН

Пока все смеялись из "призыва женщин", мне, честно говоря, было не так смешно. Судя из всего этого дискурса, у наших граждан (не просто граждан, а "лучших людей" из фб) как-то все плохо с пониманием военного призыва, строевой и нестроевой службы и многих других вещей, которые должны быть понятны каждому после стольких лет войны.

Начнем с того, что сам факт издания нормативно-правовых актов министром обороны не может не базироваться на соответствующей законодательной базе. Есть ли она в этом случае? Еще в марте этого года ВР приняла проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№3553).

Характерно, что поддержали его не только "слуги", но и большая часть ЕС (включая П. Порошенко), а также половина "Батькивщины" (включая Ю. Тимошенко).

Единственная фракция, которая "принципиально" проигнорировала голосование - это ОПЗЖ. Их, очевидно, украинская армия никогда не волновала.

Сам вопрос воинского учета встал не вчера, но до 2014 года никто серьезно вопросами украинской армии не занимался, а дальше, видимо, не хватало времени. В результате мы до сих пор имеем крайне архаичную систему этого самого учета.

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Но и архаичная система предусматривала учет женщин отдельных профессий, которые потенциально являются важными в случае военного положения. Например, со времен СССР абсолютно никого не удивляет воинский учет женщин медицинских специальностей. И это не значит, что их кто-то должен призывать в армию прямо сейчас и отправлять воевать, ведь речь идет именно об учете для нестроевой службы.

Очевидно, есть много профессий, которые, в случае широкомасштабной войны, могут быть нужны для обороны, и одинаково эффективно могут осуществляться в тылу как мужчинами, так и женщинами. Именно о подобном тыловом обеспечении речь реально и идет. И опять же, это не о том, что "заканчиваются мужчины" и тому подобное, а лишь отдельные, важные и нужные одинаково в условиях военного и мирного состояния профессии.

Читайте такжеСвинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военный учетПонимают ли эти очевидные вещи "лучшие люди" из фб? Думаю, что да. Просто разгонять истерики и запугивать тех, кто не имеет привычки читать законы, гораздо интереснее и веселее.

Хотя нам реально нужна серьезная работа по совершенствованию воинского учета. Делать его менее бюрократическим, заменять многочисленные "бумажки" на электронный документооборот, превращать из очередного "обломка СССР" в инструмент, который реально мог бы помочь обороне Украины.

Но, конечно, об этом говорить совсем не интересно.

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Петр Олещук воинский учет
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