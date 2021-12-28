"Заканчиваются мужчины" и "призыв женщин": почему это не смешно

Сам вопрос воинского учета встал не вчера, но до 2014 года никто серьезно вопросами украинской армии не занимался.
Пока все смеялись из "призыва женщин", мне, честно говоря, было не так смешно. Судя из всего этого дискурса, у наших граждан (не просто граждан, а "лучших людей" из фб) как-то все плохо с пониманием военного призыва, строевой и нестроевой службы и многих других вещей, которые должны быть понятны каждому после стольких лет войны.
Начнем с того, что сам факт издания нормативно-правовых актов министром обороны не может не базироваться на соответствующей законодательной базе. Есть ли она в этом случае? Еще в марте этого года ВР приняла проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№3553).
Характерно, что поддержали его не только "слуги", но и большая часть ЕС (включая П. Порошенко), а также половина "Батькивщины" (включая Ю. Тимошенко).
Единственная фракция, которая "принципиально" проигнорировала голосование - это ОПЗЖ. Их, очевидно, украинская армия никогда не волновала.
Сам вопрос воинского учета встал не вчера, но до 2014 года никто серьезно вопросами украинской армии не занимался, а дальше, видимо, не хватало времени. В результате мы до сих пор имеем крайне архаичную систему этого самого учета.
Но и архаичная система предусматривала учет женщин отдельных профессий, которые потенциально являются важными в случае военного положения. Например, со времен СССР абсолютно никого не удивляет воинский учет женщин медицинских специальностей. И это не значит, что их кто-то должен призывать в армию прямо сейчас и отправлять воевать, ведь речь идет именно об учете для нестроевой службы.
Очевидно, есть много профессий, которые, в случае широкомасштабной войны, могут быть нужны для обороны, и одинаково эффективно могут осуществляться в тылу как мужчинами, так и женщинами. Именно о подобном тыловом обеспечении речь реально и идет. И опять же, это не о том, что "заканчиваются мужчины" и тому подобное, а лишь отдельные, важные и нужные одинаково в условиях военного и мирного состояния профессии.
Читайте такжеСвинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военный учетПонимают ли эти очевидные вещи "лучшие люди" из фб? Думаю, что да. Просто разгонять истерики и запугивать тех, кто не имеет привычки читать законы, гораздо интереснее и веселее.
Хотя нам реально нужна серьезная работа по совершенствованию воинского учета. Делать его менее бюрократическим, заменять многочисленные "бумажки" на электронный документооборот, превращать из очередного "обломка СССР" в инструмент, который реально мог бы помочь обороне Украины.
Но, конечно, об этом говорить совсем не интересно.