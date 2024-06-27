Захват территорий замедлился в 80 раз: потери РФ в Украине

В сравнении с 2022 годом в 2023-м рост потерь личного состава вырос в 2,7 раза.

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ВСУ и войска РФ / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада сухопутных войск ВС Украины

Немного занимательных цифр, для более широкого понимания того, куда движется война и на чьей стороне реальная инициатива, а не иллюзорная.

2022

Личный состав – 92 920 (27 230 за первые 5 месяцев войны);

Танки – 2 820;

ББМ – 5 222;

Ствольная артиллерия – 1 936;

РСЗО – 383;

ПВО – 204;

Автотранспорт – 4 290;

Спецтехника – 171.

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2023

Личный состав – 253 290 (101 650 с 01.01.2023-31.05.2023);

Танки – 2 954;

ББМ – 5 003;

Ствольная артиллерия – 6 461;

РСЗО – 520;

ПВО – 412;

Автотранспорт – 6 610;

Спецтехника – 1 096.

2024 (01.01.2024-31.05.2024)

Личный состав – 148 770;

Танки – 1 757;

ББМ – 3 860;

Ствольная артиллерия – 4 702;

РСЗО – 145;

ПВО – 190;

Автотранспорт – 6 676;

Спецтехника – 904.

В сравнении с 2022 годом в 2023-м рост потерь личного состава вырос в 2,7 раза. В сравнении с 2023-м в 2024-м отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022-м, то в 2024 рост составил в 5,5 раз.

Захват территорий замедлился в 80 раз.

Потери РФ / facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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