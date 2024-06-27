Захват территорий замедлился в 80 раз: потери РФ в Украине

Немного занимательных цифр, для более широкого понимания того, куда движется война и на чьей стороне реальная инициатива, а не иллюзорная.
2022
- Личный состав – 92 920 (27 230 за первые 5 месяцев войны);
- Танки – 2 820;
- ББМ – 5 222;
- Ствольная артиллерия – 1 936;
- РСЗО – 383;
- ПВО – 204;
- Автотранспорт – 4 290;
- Спецтехника – 171.
2023
- Личный состав – 253 290 (101 650 с 01.01.2023-31.05.2023);
- Танки – 2 954;
- ББМ – 5 003;
- Ствольная артиллерия – 6 461;
- РСЗО – 520;
- ПВО – 412;
- Автотранспорт – 6 610;
- Спецтехника – 1 096.
2024 (01.01.2024-31.05.2024)
- Личный состав – 148 770;
- Танки – 1 757;
- ББМ – 3 860;
- Ствольная артиллерия – 4 702;
- РСЗО – 145;
- ПВО – 190;
- Автотранспорт – 6 676;
- Спецтехника – 904.
В сравнении с 2022 годом в 2023-м рост потерь личного состава вырос в 2,7 раза. В сравнении с 2023-м в 2024-м отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022-м, то в 2024 рост составил в 5,5 раз.
Захват территорий замедлился в 80 раз.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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