Заход из Беларуси будет, считает Сазонов / Telegram, Радио Свобода

Бегство из Херсона на российскую внутреннюю кухню повлияло гораздо сильнее, чем многие ожидали. Так что сценарий, про который я пишу, теоретически могут свернуть. Но пока все идет, как они планировали. Потому что не видят вариантов склонить Киев к уступкам в процессе переговоров.

Заход из Беларуси будет. Подготовка идет, технику и личный состав в РБ перебрасывают не только из россии, но и с Херсонского направления. Даже с Запорожского, хотя и ждут там нашего контрнаступления. С завтрашнего дня (15 ноября) до 5 декабря в Беларусь должны перебросить до 90 тысяч бойцов. Тайно, в объезд городов, как угодно.

Но сделать это совсем скрытно невозможно, я думаю. И подполье в РБ, которое плотно работает с нашей разведкой, быстро все это высветит. Всего рассчитывают собрать, как и планировали, порядка 150 тысяч личного состава. Но регуляров там будет 60 тысяч. Остальные – чмобики и армия Беларуси, которая по опыту и подготовке равна чмобикам.

Ключевой вопрос – когда. До 5 декабря заведут основную массу, постоянно их держать под крышами и кормить – та еще нагрузка на инфраструктуру. Доукомплектование, формирование и текущие вопросы – максимум 10 дней. Это тоже из их программы.

Так что с 15 декабря могут попереть к нам. Наши аналитики предполагают, что чуть позже. Учитывая любовь соседей портить праздники – на Католическое Рождество или Новый Год. Посмотрим. Если коротко без мест дислокации, маршрутов и прочих деталей на 10 страниц – у меня все.

К вопросу о нашей готовности. Друзья, если наша разведка разрешает мне это публиковать, а я каждый раз спрашиваю разрешение, понимаете уровень информированности Генштаба? Все прекрасно все знают. Все готовы.

Некоторые военные мяукают от нетерпения. Не зря их котиками называют. Ну а в Минске очень нервничают. Опасаются, что наши отобьют их наступление и погонят не до границ Украины, а дальше. Но эта тема уже вне моей компетенции…

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