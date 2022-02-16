Запад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осени

Пик эскалации вокруг Украины проходит / Фото УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности российского руководителя к диалогу с Западом по вопросам стратегической стабильности.

Текущая ситуация дает понимание того, что сейчас происходит конструирование новой, временной архитектуры безопасности в Европе и мире, которое предусматривает нагнетание ситуации, встряску рынков и попытки выбить из оппонента больше уступок, поскольку уже исчерпаны все возможные внеконфликтные сценарии развития отношений в сфере безопасности.

То есть все, что можно было получить из различных договоров о нераспространении, сдерживании, стратегической стабильности, и институтов вроде НАТО, ОБСЕ, ОДКБ уже себя исчерпало - наступает время обострения конфликтов и углубления противоречий.

Стороны понимают, что есть определенный "предел" отношений, и преодолеть этот "предел" они не могут, что не дает выйти отношениям на новый уровень и новое качество. Именно поэтому стороны вынуждены провоцировать конфликты для того, чтобы выйти на новые решения и временные компромиссы, которые дают возможность перепозиционироваться, усилиться и продолжить наступление. Поэтому сейчас стороны за счет Украины фактически подталкивают нас к реализации политической части минского пакета", а именно - анонсированное Шольцем вынесение законопроекта относительно конституционного статуса ОРДЛО, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия и демилитаризация ОРДЛО в обмен на систему мониторинга и механизмы деэскалации в Восточной Европе.

Именно на это была направлена истерия в западной прессе, и хоть западные политики называли это "сдерживанием России", на самом деле это была большая игра между Россией и Западом по выбиванию уступок друг у друга. Россия теряла возможность для превентивных ударов и обострения на Донбассе, а Запад таким образом наращивал свою переговорную позицию. Соответственно, страдала украинская экономика, потому что истерия сказывалась на рейтингах страны, курсе валют, оттоке инвесторов и тому подобном.

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Однако украинцы проявили чудеса спокойствия. По большому счету, мы живем в этом стрессе уже 8 лет, и угроза вторжения существовала всегда, начиная с 2014 года. Поэтому в основном украинцы отреагировали спокойно, если не брать во внимание панику части правящего класса и олигархических групп, которые бежали из страны, как крысы.

Если Банковая сможет пробалансировать еще по крайней мере полмесяца, не подписывая ничего такого, что потом нельзя будет переиграть, можно будет считать, что украинская переговорная команда справилась с этим тяжелым вызовом. Если же нет, то это, конечно, будет поражением Украины.

Очевидно, что и Запад, и Россия сейчас давят на Украину, чтобы документ был подписан. Это постоянно подчеркивает Козак и требует "бумагу", где есть формулировка, каждая запятая которой имеет свою цену. И они хотят, чтобы эту цену заплатила Украина. Задача Киева - не делать этого, хотя власть уже делала несколько вещей, которые можно расценивать как реализацию российского варианта. Отсюда все это внутриполитическое напряжение, потому что несмотря на декларации власти, ее действия иногда им противоречат.

Сейчас мы имеем первые признаки того, что пик эскалации проходит. Приглашение наблюдателей от Прибалтики на военные учения, дипломатия второго плана, заявление об отводе войск, вывод посольств, а вместе с ними - западных инструкторов с территории Украины - это также в определенной степени сигнал России к тому, что Запад готов к конструктивному сотрудничеству по деэскалации. Это не значит, что условно завтра он снова не восстановится, когда стороны не достигнут технического понимания. Поэтому в этой ситуации пока рано говорить обо всем комплексе достижений Запада и России, потому что процесс еще продолжается, и на данный момент стороны еще не получили всего того, на что надеялись в случае обострения.

Вполне возможно, что ситуация может повториться в другом измерении и с другими ставками уже осенью этого года. Мы снова к этому придем с ценами на газ, блокированием транзита, новыми обострениями на линии разграничения, повторением истории с усилением военного присутствия в ОРДЛО и Крыму, блокировкой Черного моря. И, возможно, даже в худшем варианте - с обострениями, обстрелами и т. д.

Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаИменно из-за этого уже сейчас от некоторых политиков и экспертов звучат призывы пересмотреть внешнеполитическую концепцию, например, отказаться от чрезмерной евроатлантической риторики. На словах это, конечно, можно сделать, но изменения, направленные на изменение Конституции, маловероятны. Более того, любые заявления Киева об отказе от интеграции в НАТО будут рассматриваться как слабость и Россией, и внутри Украины. Поэтому вряд ли власть на это пойдет - возможно, словами некоторых политиков, которые не являются функционерами, эти идеи будут вбрасываться, но Зеленский не пойдет на изменения в Конституции, МИД не откажется от курса на евроатлантическую интеграцию, программы сотрудничества с НАТО не будут сворачиваться и наоборот будут усиливаться.

Скорее всего, акцент будет сделан на поисках альянсов для сотрудничества вне НАТО - то есть усиление сотрудничества по линии Польша-Британия-Украина, поиск партнеров и военно-технического сотрудничества с Данией, Прибалтикой, различные форматы сотрудничества с Канадой и США и тому подобное. То есть это будет прагматизация отношений - в качестве достижений Киев может заявлять о финансовой помощи и кредитных линиях, которые раньше мы не могли получить. Но в этом и есть опасность, потому что это может быть цена нашей капитуляции.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда