Загадки наступления ВСУ терзают Кремль

Лето движется к финалу, а наступления якобы всё нет и нет.

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Наступление идёт, но медленнее, чем хотелось бы / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

В Кремле и в РФ растёт недоумение из-за отсутствия большого контрнаступления ВСУ не меньше, чем в Украине, в Европе и США. Лето движется к финалу, а наступления всё нет и нет.

По этой причине путин в воскресенье 23 июля был вынужден сообщить росиянцам, что суслик есть, но они его просто не видят. Наступление ВСУ идёт с 4 июня, заверил он, но армия РФ столь доблестно отражает его, что они этого не видят. Путин учёл опыт своих генералов, поднятых на смех за сообщения о грандиозном количестве военной техники ВСУ, якобы уничтоженной ими, и был скромнее – сконцентрировался только на иностранной технике. Изрёк, что почти за два месяца наступления его армия уничтожила 15 "Леопардов" и 20 "Бредли" и обозначил это как великое достижение.

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В этот же день с аналогичным разъяснением выступил Блинкен, и сообщил: наступление идёт, но медленнее, чем хотелось бы, и поэтому будет продолжаться ещё несколько месяцев. На Печерских холмах акцент в объяснении отсутствия большого наступления стали смещать с дефицита снарядов и полного отсутствия ракет ATACAMS и истребителей F-16 на высокую степень минирования местности ра**истами. Но Москву это убеждает всё меньше, и она всё больше теряется в догадках, почему нет наступления и что происходит на самом деле.

Москве надоели заявления из Киева, что наступление – это не как в советском кино, и что ВСУ повсеместно наступает силами от взвода до роты. В генштабе РФ прекрасно знают: это не наступление, а разведка боем. Два месяца этой разведки боем наводят штаб герасимова на логичную мысль – противник что-то задумал большое и нехорошее на август, но сделать как в мае нельзя.

В Кремле на 9 мая тоже ждали или большого наступления ВСУ на фронте, или большого налёта дронов на Москву. Поэтому решили действовать на упреждение – устроили налёт дронов на флаг на кремле и несколько их падений в Москве и Подмосковье. Во всём этом обвинили Украину и пообещали "удар возмездия" по Киеву. В Киеве раскусили эту игру и тоже сбили дрон над Майданом, но днём, чтобы было хорошо видно, а не ночью как это сделали спецслужбы РФ над кремлём. В отличие от Москвы через день мы признали, что это был наш дрон и сбили его по каким-то техническим причинам. В итоге все были довольны: мы якобы ударили по кремлю, а они якобы ударили по Майдану. Больше всех были довольны "хорошие русские" – у них появилось много тем для поговорить и развести конспирологию вокруг путина и его рейтинга.

Но сейчас так сделать уже нельзя, большое наступление ВСУ нельзя сымитировать, даже если самим разбомбить не Шебекино, а Белгород и Воронеж. Относительно слов Салливана о дефиците снарядов в США у Москвы если глубокое подозрение, что это надуманный предлог и стёб, чтобы оправдать передачу кассетных боеприпасов Украине. По мнению разведок РФ, американцы и европейцы умышленно напускают "туман войны" о том, что Запад сгнил и разложился. На расеи со времён царя Николая I ждут и верят: Запад гниёт и на днях догниёт окончательно. Но поскольку этой вере 200 лет и за это время Запад пережил две мировых войны, одну гражданскую войну в США и несколько европейских, а также серию революций, то верить в то, что в 2023 г. он, наконец, сгнил, в РФ может кто угодно, кроме "чекистов" из кремля.

Интервью Залужного с укором Западу – "Где самолёты, без них наступать не канонично", – в Кремле тоже не склонны принимать за "чистую монету". В Кремле знают, что Залужный отличник военной подготовки и имеет удостоверение об этом от британцев. Это означает, что если у него есть 452 танка вместо положенных по протоколу 500, то он наступать не будет, так как это противоречит военным канонам. Но в Кремле также знают, что Залужный собрал вокруг себя команду из хорошистов и твёрдых троечников, которые умеют наступать вообще без танков, и не мешает им работать. Генерал Марченко в марте 2022 г. убедительно показал это под Николаевым. Тероборона Баштанки тогда тоже имела в виду все каноны и мочила ра**истов без объяснений. Поэтому Москва подозревает, что интервью Залужного – это дезинформация, и он готовит на август-сентябрь вместе с Западом нечто не каноничное. Утверждать это нечто будут 26 июля на первом заседании Совета Украина – НАТО, как сообщил Столтенберг. Предварительно обсуждали это нечто на Рамштайне 18 июля на следующий день после выхода РФ из "зерновой сделки", а до того на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

В генштабе у герасимова также хорошо знаю, что все долгие войны ведутся импульсами и временной лаг между крупными наступлениями может составлять полгода и даже больше, в зависимости от ситуации. Поэтому некорректно сравнивать Украину и Израиль минимум по двум причинам. Все арабо-израильские войны длились всего несколько дней, за исключением первой, называемой Войной Израиля за независимость. Она шла с 1947 по 1949 г. "Война на истощение" 1967-1970 г. не была войной высокой интенсивности.

Вторая причина, если бы Зеленский был президентом или премьер-министром Израиля, а не Украины, то давно бы давал пояснения парламенту и каким-то комиссиям о не взорванных мостах и об остальном, включая героическую, но сомнительную в целесообразности оборону Мариуполя. В результате её в плен попало около 4 тыс. прекрасных бойцов, в том числе полк "Азов", который был крайне нужен Москве для её фантазий с "денацификацией". Сейчас в Ростове ра**исты проводят фарс типа суда над 24 "азовцами", среди которых 9 женщин.

Москва, очень вероятно, привезёт 23 августа какую-то муть с ростовского судилища на саммите БРИКС в ЮАР, который правильнее уже называть саммитом "лавров и Африки", и будет там накачивать этим "глобальный Юг". Переименование саммита БРИКС логично, так как на него спешно выписывают приглашения всем государствам Африки. Это вызвано тем, что саммит "расея – Африка", запланированный в Свято-Ленинграде на 27-28 июля, будет настолько малопредставительным, что Москва, похоже, уже отказалась от идеи провести его. Вместо этого решила провести в ЮАР выездную встречу лаврова с лидерами стран Африки. Саммит "расея – Африка" из Свято-Ленинграда явно перемещается в Йоханнесбург, и чтобы никто не мешал там лаврову сеять рашизм, ЮАР отказало Макрону и французской делегации в приезде на саммит.

Так как Зеленский, в отличие от Порошенко, когда он был президентом, пояснений не даёт ни Верховной Раде, ни Генпрокуратуре и на Печерских холмах полно нор "кротов", то всё это вселяет в Кремль некоторый оптимизм. Но по опыту вторжения 24 февраля в Кремле знают, что "кроты" в Украине ненадёжны и их информация требует усиленной фильтрации, если не хочешь получить вместо цветов выстрел из "Джавелина".

В результате, даже "кроты" не могут объяснить Кремлю, что на самом деле происходит с дефицитом снарядов в США, с загниванием Запада и с распадом Украины. Поэтому в Кремле уже не верят никому, ни "кротам", ни аналитическим запискам герасимова, ни философским эссе дугина, ни советам лаврова и действуют методом "втыка".

"Хорошие русские" создали из этого даже целую теорию о путине и папочках, в которые вкладывают те тексты, которые он якобы хочет видеть, и об информационных пузырях. В реальности всё гораздо проще, кремлёвское "политбюро" утонуло в потоках информации и дезинформации, запуталось в своих планах, стратегиях и желаниях. В результате у него есть серьёзные проблемы с принятием долгосрочных решений и утеряно видение перспективы. Путин к этому и к папочкам не имеет никакого отношения, так как умер ещё весной 2015 г. РФ – это галера, которая плывёт, сама, не зная куда и зачем, только потому, что некоторые по инерции всё ещё гребут. При этом половине команды давно хочется сойти где-то на берег и основательно напиться, но мешает угроза большого украинского контрнаступления.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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