Зачистки в российском Минобороны: что это значит

Генерал Попов задержан исключительно по одной причине - он год назад позволял себе критику министра Шойгу.

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Шойгу и Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Зачистки в российском Минобороны. Что это означает.

Ситуация.

Несмотря на ежедневные новости о задержании того или иного генерала мы можем с большой долей вероятности считать, что все эти чистки - это удар не столько по армии, сколько по "сращиванию" трех структур - людей Патрушева, Чемезова и Минобороны. При этом до сих пор задерживались важные, но второстепенные лица, которые не являются прямыми кураторами соответствующих кланов. Главный пример - есть написанные рапорты заместителей министра обороны Цаликова (правая рука Шойгу) и Криворучко (креатура Чемезова, отвечает за закупки в Ростехе), но по ним нет движения. Ни кадрового, ни уголовного.

видео дня

По сути, сейчас система находится в подвешенном состоянии. Каждый понимает, что папка на него есть, выбор может упасть на каждого и поэтому, система не просто напряглась, а ищет кому присягнуть на верность. Но присягнуть так, чтобы тебя при этом не посадили за предательство предшественников. Фраза "ожидание - страшнее смерти" как нельзя лучше характеризует ситуацию.

При этом стоит отдельно обратить внимание на задержание двух генералов из системы собственно армии, а не Минобороны. Генерал Попов задержан исключительно по одной причине - он год назад позволял себе критику министра Шойгу. Система показывает, что люди с собственным критическим мнением не ей нужны. Заместитель руководителя генштаба, задержанный за взятку в несчастных 36 млн рублей - это звоночек всем, что несмотря на войну, система будет сажать и людей, которые отвечают за войну, если эти люди чем-то провинились.

Пока, посадки, выглядят довольно хаотичными и очень сложно выделить какой-то общий знаменатель, а это еще раз наводит на мысль, что здесь важнее процесс запуска страха и недоверия, чем что-либо другое. Плюс, все эти вещи всегда запускают социальные лифты, которые позволят создать (поднять) новую лоялистскую военную элиту.

Исполнители.

Базовый вопрос, кто за этим всем стоит. После задержания Тимура Иванова, я решил, что это игра Патрушева в некую неоандроповщину. Но падение Патрушева с Олимпа показывает нам, что, как минимум, сейчас он не может быть дирижером этих посадок. Что мы можем точно сказать, так это то, что "расстрельные списки" лично утверждает Путин.

Круг же тех, кто за этим всем может стоять в качестве некоего условного дирижера(ив) относительно ограничен - это руководитель ФСБ Бортников, его первый зам Королев, руководитель департамента военной контрразведки Юрьев и руководитель следкома Бачтрыкин. Пока для нас не понятна роль помощника Президента Дюмина и причастен ли он к этим процессам.

При этом можем утверждать, что кураторство Патрушева над силовиками прекратилось. Единственным куратором силовиков стал Путин. Также, можно говорить со 100% уверенностью - идея этих чисток появилась раньше и недаром Путин сделал свое первое публичное мероприятие после выборов 17.03 именно на коллегии ФСБ.

Цели

1. Создание репрессивного аппарата, который будет держать систему исключительно в страхе. Роль ФСБ кратно возрастает

2. Менять систему так, чтобы особо ничего не менялось. Как бы это парадоксально не звучало, но Путин, будучи ленивым человеком с одной стороны и таким человеком, который боится добивать тех, кто есть в его окружении, пробует построить такой механизм противовесов, который бы позволил ему минимально работать с одной стороны, а с другой, держать в напряжении всех и все. Эта модель нерабочая в том плане, что требует внимания Путина все время и раздражает его энергозатратностью. А это может привести лишь к двум вариантам развития: озлобленность Путина и увеличение репрессий или же попытка создать некую стабильную модель условного коллективного органа, который будет поддерживать балансы сил при минимальном вмешательстве Путина и вялой репрессивной активности. До сих пор Путин выбирал вторую модель. Но нынешняя ситуация войны и отсутствия достижения каких-то весомых геополитических целей требует большего внимания Путина. И поэтому, можем высказать гипотезу, что этот период репрессий и политической турбулентности может затянуться, как минимум, на несколько месяцев. А после этого снова будем иметь точку бифуркации: или новый виток репрессий, или же стабилизация и формирование этого самого условного коллективного органа. Но при любых обстоятельствах никакого серьезного обновления верхушки пока не предвидится.

3. Важно будет следить за тем как будут развиваться события в Ростехе. Повышение Мантурова до должности первого вице-премьера и то, что собеседование Мантурова с Путиным происходило в присутствии руководителя и Ростеха Чемезова, говорит о том, что Путин не собирается ломать то, что и так работает. Но все эти события, безусловно, заставляют напрягаться и генералитет Ростеха, который работал в полной связке с минобороны. Собственно самые большие деньги крутились именно в этой связи.

4. Для плебса разыгрывается спектакль под названием "борьба с коррупцией", который пока не имеет ничего общего с этой самой борьбой. Путин не собирается бороться с коррупцией, его цель - ее минимизация и создание кормовой базы для новой волны "элит".

5. С точки зрения продолжения войны, как минимум, в краткосрочной перспективе (3-4 месяца) это никак не будет влиять на ход боевых действий. Еще раз повторюсь: пока все эти аресты не касаются ключевых игроков.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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