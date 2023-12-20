Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армии

Военный преступник сергей шойгу заявил, что численность российской армии будет доведена до 1,5 млн. По состоянию на сегодня численность российской армии 1 150 000.
Не так давно, другой военный преступник, владимир путин, подписал указ об увеличении армии на 170 тысяч. Но, 1 500 000 минус 1 150 000 это никак не 170 тысяч, а 350 тысяч.
И как тут обойтись без мобилизации? Причём сразу после "выборов". Но главное, другое.
Как они эти 350 тысяч обеспечат? Российская армия поступательно, но весьма планомерно превращается в один сплошной маршевый батальон...
И момент.
Не простительное мне упущение!
За прошедшую неделю верифицировано минимум два уничтожения российских ТОС-1А "Солнцепёк".
Таким образом, на сегодняшний день верифицированы потери РОВ в количестве 22 ТОС-1А "Солнцепёк". Согласно не верифицированной информации потери превышают 30 ед.
Только за прошедшие полгода было уничтожено минимум 19 этих тяжёлых огнемётных систем, что говорит о крайне активном их применении в потенциальных зонах риска по ЛБС. Это вызвано сложной оперативной обстановкой, складывающейся для РОВ по ряду локаций.
Например, за прошедший месяц минимум 3 ТОС-1А "Солнцепёк" были уничтожены на левом берегу Херсонской области.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".