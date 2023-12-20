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Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армии

Александр Коваленко
20 декабря 2023, 08:10
И как тут обойтись без мобилизации? Причём сразу после "выборов". Но главное, другое.
Армия РФ, ВСУ
Армия РФ и ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Военный преступник сергей шойгу заявил, что численность российской армии будет доведена до 1,5 млн. По состоянию на сегодня численность российской армии 1 150 000.

Не так давно, другой военный преступник, владимир путин, подписал указ об увеличении армии на 170 тысяч. Но, 1 500 000 минус 1 150 000 это никак не 170 тысяч, а 350 тысяч.

И как тут обойтись без мобилизации? Причём сразу после "выборов". Но главное, другое.

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Как они эти 350 тысяч обеспечат? Российская армия поступательно, но весьма планомерно превращается в один сплошной маршевый батальон...

И момент.

Не простительное мне упущение!

За прошедшую неделю верифицировано минимум два уничтожения российских ТОС-1А "Солнцепёк".

Таким образом, на сегодняшний день верифицированы потери РОВ в количестве 22 ТОС-1А "Солнцепёк". Согласно не верифицированной информации потери превышают 30 ед.

Только за прошедшие полгода было уничтожено минимум 19 этих тяжёлых огнемётных систем, что говорит о крайне активном их применении в потенциальных зонах риска по ЛБС. Это вызвано сложной оперативной обстановкой, складывающейся для РОВ по ряду локаций.

Например, за прошедший месяц минимум 3 ТОС-1А "Солнцепёк" были уничтожены на левом берегу Херсонской области.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко Сергей Шойгу
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