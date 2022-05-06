Зачем в расстрелянном Мариуполе Россия открыла странный памятник бабушке с флагом

Памятник бабушке с флагом в Мариуполе – гадость не на века

71-ый день войны принес много медийной суеты, но ничего серьезного в реальности: линия фронта практически не поменялась.

Но в этом, как раз, я вижу позитив. Неизвестно, перешла ли украинская армия в контрнаступление или это лишь контрнаступательные действия (и чем они отличаются от просто "наступательных действий"?), но очевидно, что российское наступление уже практически захлебнулось. О каких-то значимых успехах путинских генералов уже давно ничего не слышно.

В Мариуполе волнами идет эвакуация гражданских. И в промежутках между ними российские войска утюжат "Азовсталь" пытаясь добить к 9 мая последних его защитников.

Параллельно с этим в Мариуполе произошло совсем уже фантасмагорическое представление: Кириенко открыл памятник "Бабушка с красным знаменем". Рядом с памятником нужно поставить табличку, где должен быть подробно объяснен смысл сего ваяния. Иначе совершенно неясно назначение сей держалки для флагов.

Такое ощущение, что это бронзовая штука наподобие тех труб, которые висят на стенах домов и в которые по праздникам втыкают флаги. Сегодня в бабушку воткнули красный серпасто-молоткастый советский флаг. (Кстати – почему? Почему не российский триколор?) А завтра власть поменяется, и в неё воткнут украинский, жовто-блакитный. Или еще какой... Флаг ЕС? НАТО?

Можно поставить в ряд много бабушек (надеюсь форму для отливки еще не выбросили) и воткнуть в них все флаги стран-членов ООН. Тогда вообще никому не будет обидно.

А че, кстати, удобно. Если флаг был бы отлит в бронзе заодно с бабушкой, то при смене власти пришлось бы менять всю бабушку. А так вынут из ее рук один флаг, всучат другой, а бабушке и горя мало: она же бронзовая, какой дали – такой и держу...

Кстати реальную бабушку-прототип нашли. Оказывается, она не так проста, как можно было подумать: увидев бойцов ВСУ, она тут же сообразила, что к чему, и рассказала им, что и в прошлый раз она вышла с красным флагом, думая, что встречает родных украинских солдатиков.

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Все остались очень довольны бабушкой: и русские, и украинцы. Но, вот, отлили в бронзе ее только русские. Благородно, однако, оставив украинцам возможность поменять флаг без разрушения бабушки.

Я не буду обсуждать эстетические достоинства этого истукана. Скажу только, что это чудовищная, бездарная поделка. Стихи про Гаврилу в бронзе. Но в условиях войны сойдет и такая монументальная пропаганда. Бюджетец освоили и ладно. А дальше – хоть трава не расти.

Все безусловно понимают, что эта гадость не на века. Это не Медный Всадник и не Минин с Пожарским. При первой возможности отнесут его в металлолом (это ж сколько цветного металла!) и забудут про него...

Зачем? Зачем все это? Сережа! Кириенко! Армия, которую вы послали в Украину, несет чудовищные потери. У нее нет мотивации, огромный дефицит современной боевой техникой, люди сутками не имеют питания, у них проблемы со связью, с логистикой.

И тут приезжаешь ты и открываешь памятник этой гребаной бабушке, которая символизирует собой путинский электорат: пенсионеры с красными флагами. Это все, что ты хотел сообщить граду и миру посетив разрушенный до основания Мариуполь?

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В этом городе ваша армия убила уж не сотню ли тысяч мирных жителей. Детей, женщин, стариков. Разрушила его до основания и продемонстрировала миру абсолютно первобытный уровень жестокости. Этот город стал уже в глазах всего мира символом стойкости и мужества одних и звериной сущности других.

И ты не придумал ничего лучше, чем открыть в нем памятник бабушке из далекого харьковского села, которая просто забыла какой век на дворе...

Нет, это не цинизм, не показное лицемерие. Это просто самая обыкновенная глупость и алчность. Глупость – твоя, а алчность – окружающей тебя чиновной челяди, которая быстро замастырила памятник бабушке и придумала быстренько его воздвигнуть.

Сколько он стоил? Уж не меньше, чем несколько миллионов, верно? А ты пойди на передовую и расскажи своим солдатам, что вот, мол, было решено денег у вас взять – и вот эту хрень соорудить. Наверное, ты будешь встречен бурными аплодисментами... Хотя не знаю, может тебя трахнут в задницу. Ваши солдаты такие фантазеры, такие затейники...

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А, впрочем, нам то, отщепенцам, что? Чем больше вы все украдете у своей армии – нам же и лучше. Да хоть у себя в сортире бронзовые скульптуры ставьте. Чем больше, тем лучше. Желаем вам всем новых дворцов и вилл, уставленных бронзовыми бабушками...

Рекомендую наладить производство бабушек поменьше, для райкомов партии. Маленьких бабушек-пресс папье, и бабушек-копилок. Совсем крошечных бабушек-брелков и бабушек-кулонов.

Бабушку-кулон можно святить в церкви и носить как оберег. Кстати, дай идею Кириллке: сбор за освящение бабушки можно установить небольшой, допустим 1000 рублей, но брать массовостью. Ритейл – он так устроен. Ему скажи – он поймет, о чем я.

Ах, да, война ж идет... Но тебя-то это с какого боку волнует, а, Сереж? Ты же сугубо гражданский человек. Ты за ход военной операции ответственности не несешь, с тебя и взятки гладки. Твое дело вон: памятник открыл, патриотическую речь произнес и отчалил обратно в Москву: мероприятие оптичено, Мариуполь посещен.

Боже, как я хочу, чтобы всю эту срань, всех этих Сереж, Слав, Игорь Иванычей и прочих говнюков смыла война.

Для всей путинской элиты, конституция уже давно – ля-ля. Они никому не верят. У них нет принципов. Они ненавидят друг друга и легко предают. Такие люди умеют интриговать и подставлять. Они умеют выкрутиться из любой опалы и вернуть благосклонность начальства. Они умеют пустить пыль в глаза и выставить себя четким пацанчиком, отвечающим за базар.

Единственное, чего они не умеют, это драться в открытом бою. Когда вот вышел и все что у тебя есть за душой – все на виду. И, следовательно, они не умеют воевать. Все. Включая Шойгу. Это идеальный материал для поражения.

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Они, как только почувствуют, что удача начинает отворачиваться от Путина – сразу побегут прокладываться. Искать себе знакомства там, во вражеском стане. Будут предлагать свои услуги по урегулированию "недоразумения". Будут говорить, что они "сами в шоке", что "их не предупредили" и что "они не при чем".

Правильно будет дать им надежду, приголубить, успокоить. Чем быстрее они почувствуют, что возмездие затронет их лишь по касательной, тем деятельнее будет их "раскаяние", тем больше пользы они принесут для нашей победы. И тем быстрее мы ее достигнем. А потом их можно будет просто выбросить на помойку. Это – не люди. Их не жалко.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России