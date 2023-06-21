Зачем в Кремле выпустили Путина махать бумажками и позориться

Лавров два месяца до июня 2022 г. сдержанно ныл о том, что в марте на переговорах в Стамбуле делегацию от его ведомства развели. Потом затих.

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Климовский объяснил, зачем в Кремле выпустили Путина помахать бумажками / фото: скриншот из видео

В то время, когда в Москве вызывали через искусственный интеллект дух Жириновского, чтобы узнать, как им жить, в Киев приехала делегация от семи африканских стран с планом "Надо просто перестать стрелять". Африканцев не стали обвинять в плагиате, а отправили в бомбоубежище из-за очередного ракетного обстрела Киева. На следующий день они убыли в Свято-Ленинград, где их поджидал путин со Стамбульским "меморандумом" в руках.

Лавров два месяца до июня 2022 г. сдержанно ныл о том, что в марте на переговорах в Стамбуле делегацию от его ведомства развели, но со временем это нытьё прекратил. Теперь на смену ему за эту тему неожиданно взялся путин и 17 июня стал жаловаться президенту федерации Союз Коморских островов на украинцев, которые якобы развели его год назад как последнего лоха – пообещали отдать 18-20% своей территории, разоружиться и в НАТО не вступать, но ничего из этого не сделали.

Весьма комично, что расейская федерация, самое большое государство мира, владеющее ядерным оружием и местом в Совбезе ООН, жалуется маленькой Коморской федерации на то, что слегка получило по рукам от Украины и просит себе гарантий безопасности. Кремль, осознавая, что такие жалобы – плохая реклама его империализму, год не позволял лаврову выступить с ними полномасштабно, но сейчас почему-то резко передумал. Причём настолько решительно передумал, что отправил позориться с этим не лаврова, а путина. То есть, поднял планку себе до максимума.

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Есть и другой аспект. После того, как РФ в 2014 г. нарушила Будапештский договор или меморандум, как его с тех пор стали называть, чтобы внушить: есть договора, которые можно нарушать, подобные жалобы Москвы на Украину нельзя принимать во внимание. Обсуждать их всерьёз могут только пропагандисты рашизма с "Раши тудей" или юристы, скучающие без клиентов. Но настоящим юристам это не позволяет их профессиональная гордость, так как ни Москва, ни Киев пока не опубликовали текст этого Стамбульского меморандума, договора, коммюнике, соглашения, трактата или как его ещё можно назвать. При отсутствии текста для юристов, и не только их, нет и объекта для обсуждения.

Так что, с практической и юридической стороны этот демарш путина с маханием текстом перед африканской делегацией с её мирным планом был бессмысленным и унизительным для Кремля. Этот демарш может дать Кремлю лишь некий кратковременный пропагандистский и новостной эффект. Значение пропагандистского эффекта будет крайне слабым из-за того, что в 2014 г. РФ нарушила не только Будапештский меморандум, но также договоров о дружбе и прочем с Украиной, первое Минское соглашение, договор об аренде военно-морской базе в Крыму, договор о пользовании Азовским морем и ещё несколько сотен разных договоров. Верховная Рада и её юридические службы даже после вторжения 24 февраля продолжали аннулировать десятки таких договоров о сотрудничестве с РФ в самых разных сферах.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Поэтому пропагандистский эффекты от жалобы путина, что с Украиной нельзя заключать никакие договора, поскольку она якобы все их не выполняет, будет близок к нулю. В той же Африке все хорошо знают цену договоров по принуждению, а расейскому народцу всё едино, выполняет Украина договора или не выполняет. Расейскому народцу, как Кремль укажет, то так и есть, лишь бы не было войны, а с украинцев что взять, они же нацисты, сатанисты и ещё кто-то нехороший.

В Кремле тоже должны понимать, что пропагандистский эффект от демарша путина будет стремится к нулю. В эффект от появления путина в амплуа разоблачителя зрады в Украине могли в Кремле верить только самые тупые. Странно, что путин не пожаловался делегации из Африки, что Банковая хочет отстранить Залужного от командования войсками и отправить в глубины Минобороны для организации закупок.

Поэтому единственной причиной, по которой Кремль устроил столь нелепый демарш был визит делегации из Африки. Можно сказать, после 2014 г. Москва окончательно доигралась в "мир устал от Украины". Настолько устал, что российско-украинскую войну уже обсуждают на Коморских островах и в других государствах Африки. Причём так активно обсуждают, что предлагают свои варианты прекращения агрессии РФ. Демарш путина с бумажками – это жест растерянности Кремля, где уже не знают, как реагировать на поток заявлений и планов о прекращении имперской агрессии РФ против Украины.

По факту - это начало развала проекта с Ялтой-2, который Кремль продвигал с конца 2014 г. РФ хотела, как в 1945 г., организовать в оккупированной ею Ялте встречу "великих держав" и разделить на ней минимум Украину, а максимум Сирию, Ливию, Южный Кавказ, и ещё кого-нибудь, если получится. Среди "великих" Москва сначала видела себя и США, затем четырёх постоянных членов Совбеза ООН, и может быть Турцию. Теперь на авансцену, к изумлению Москвы, вышли Коморские острова, Замбия, Египет, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Список можно дополнить не только государствами Африки, но также Азии, Латинской Америки и Океании. Австралия и Федеративные штаты Микронезии, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея и Фиджи ещё не выступали со своими планами прекращения агрессии Москвы. Не выступила с ним и Индия, в отличие от Бразилии и Мексики. Гватемала и Гондурас тоже не сказали ещё своё веское слово. Бангладеш и Япония, число жителей которых не меньше, чем в РФ, пока тоже не выступают со своими мирными планами. Притом, что у Японии давно есть план мирного договора с РФ. По древней традиции Москве следует узнать также мнение Монголии.

В результате проект с междусобойчиком типа Ялта-2 неожиданно для Москвы начинает всё больше превращаться в заседание Генассамблеи ООН, чего кремлёвцам совсем не хочется. Такой эволюции своего собственного проекта в Кремле явно не планировали и теперь сами не знают, как на это реагировать. Поэтому выпустили путина помахать бумажками. Но не собираются их публиковать, так как это будет дискредитацией всех нарративов Кремля об Украине. По этой же причине Кремль не стал публиковать и "дорожную карту", которую делегация от Африки приложила в качестве конкретных и последовательных действий к своему плану из десяти пунктов. Слишком она неудобна для Москвы, в отличие от чисто декларативных пунктов плана, против которых трудно что-то возразить. Похоже, в Москве наступает кризис переговорного жанра в добавок к другим кризисам.

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