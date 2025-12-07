Зачем Трампа опозорили на весь мир

Трамписты переплюнули советских холуев, воплотили наши анекдоты в жизнь.

На заседании кабинета 2 декабря 2025 года министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм поблагодарила Трампа, сказав, что "вы прошли ураганный сезон без ураганов… даже вы удержали ураганы вдали".

Решением Госдепа United States Institute of Peace (USIP) официально переименован в Donald J. Trump Institute of Peace.

Люди моего поколения и те, кто постарше, хорошо помнят, как советские люди издевались во время кухонных посиделок над старческим тщеславием Брежнева, над бесконечными славословиями в его адрес, откровенным холуяжем со стороны окружения. Так вот, друзья, хочется буквально извиниться перед "дорогим Леонидом Ильичом" – его выкрутасы кажутся невинным старческим чудачеством по сравнению с тем, что сейчас вытворяет Трамп и его приближенные.

Трамписты переплюнули советских холуев, воплотили наши анекдоты в жизнь. Помните: "Прошла весна, настало лето — спасибо партии за это". Это мы так шутили над советской пропагандой. А вот трамповские холуи совершенно серьезно благодарят своего хозяина за то, что он "удержал ураганы вдали". Ну что ему ураганы: на руки поплевал — да и отогнал от границ США. По-моему, до такого маразма раньше доходили только в КНДР.

На этом же заседании Кабинета министров США, пока Трамп клевал носом, периодически засыпая, его подчиненные соревновались в холуйстве, превознося своего шефа. Даже советские "тонкошеие вожди" стеснялись так грубо льстить, так стыдно публично унижаться.

Подчиненные Трампа переименовывают в его честь Институт мира. Даже в позднем Совке такое нельзя себе представить: только при Сталине или Киме.

Меня удивляет не Трамп — в истории самовлюбленные манипуляторы не раз и раньше дорывались до власти. Удивляет множество американцев, которые, "задрав штаны", побежали холуйствовать перед новым хозяином; поражает, что руководство первого государства свободного мира превзошло по уровню беспардонного холуяжа и раболепия даже постсталинский СССР. А самое чудовищное, что значительной части американцев все это нравится. Понятно, что совки Брайтон-Бич вспомнили свое "золотое детство", нашли в Трампе "капиталистического Сталина" и привычно согнули перед ним спины. Но как это могут не просто терпеть — поддерживать — около сорока процентов (до сих пор) свободолюбивых, как мы привыкли думать, американцев? Неужели они и в правду просто тупые?

