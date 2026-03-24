Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевича

Пока мир сосредоточен на иранской угрозе, Минск пытается превратить свои ядерные материалы в политические или финансовые дивиденды от администрации Трампа.

Александр Лукашенко / Скриншот Пул Первого

На фоне эскалации глобального противостояния вокруг иранской ядерной программы вопрос о нераспространении ядерных материалов вновь становится критическим для мировой безопасности. В центре внимания оказываются страны, обладающие технологическим потенциалом для создания "грязной бомбы" или полноценного ядерного оружия. Политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич анализирует ядерные запасы Беларуси и объясняет, почему накопленный уран становится главным инструментом в переговорах Минска с администрацией Дональда Трампа. Подробнее о скрытых рычагах влияния и перспективах новых соглашений — в материале автора.

США начали войну против Ирана из-за наличия у последнего 440 кг обогащённого (до 60%) урана. Беларусь имеет сопоставимые запасы ядерных материалов. А по "весу на душу населения" превосходят запасы Ирана. И тут речь как обогащённом до 45% уране, так и, возможно, об оружейном плутонии.

Да, Беларусь имеет запас материалов для создания собственного ядерного оружия. Так называемой "грязной бомбы" - хоть сейчас. А полноценного ЯО в недалёком будущем.

И это одна из причин, почему США активно развивают переговорный трек с Лукашенко. Более того, в первую каденцию Трампа стороны подошли вплотную к договору. До этого США и Беларусь выходили на уровень практической сделки по утилизации. Это было в 2010. Но от 200 до 230 килограммов ядерных материалов, значительная часть из которого U-235 обогащённый до 45% и Pu-239. Даже 200 килограммов - это уже тема для торга.

И Лукашенко торгуется. Активно. С учётом фактора войны в Иране, Трамп хочет быстро договориться. Быстро - означает заплатить. Либо политически либо просто деньгами.

А в случае с выходом на сделку есть вариант участия Беларуси в решении и "иранской проблемы". Но тут нужны незаурядные способности переговорщиков в окружении Лукашенко. С чем, учитывая политику замены умных но самостоятельных на громких тупых и лояльных - проблема.

О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

