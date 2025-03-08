Зачем Трамп начал подражать Гитлеру

Трамп давно подражает Гитлеру в риторике и технологиях работы с массами, как бы он не использовал и гитлеровские методы установления автократии.

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Трамп и его политика / Колаж: Главред, фото: Офис президента України

Реален ли новый "поджог Рейхстага"?

Многие сравнивают первые месяцы президентства Трампа с началом правления Путина. Однако по быстроте развития событий и общественной истерии вокруг "вождя" начало нового срока Трампа напоминает, скорее, утверждение власти Гитлера.

Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем в правовом государстве. Чтобы установить авторитарный режим, ему нужна была грандиозная провокация, которой стал поджог Рейхстага. Боюсь накаркать, но как бы что-то подобное не организовали трамписты в США, чтобы свалить на своих противников или мигрантов, а потом ввести чрезвычайное положения, законы против "антиамериканской деятельности", нейтрализовать власти демократических штатов и установить уже откровенно авторитарную диктатуру.

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Трамп давно подражает Гитлеру в риторике и технологиях работы с массами, как бы он не использовал и гитлеровские методы установления автократии. Тем более его рейтинг падает, экономические трудности нарастают и высока вероятность, что республиканцы проиграют уже ближайшие выборы.

Гигантская провокация может стать для Трампа последней возможностью перевернуть ситуацию в свою пользу. В результате, нация должна будет содрогнуться от ужаса и дать карт-бланш на диктатуру.

Уверен, что такая провокация Трампа не спасет, но может ведь попробовать?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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