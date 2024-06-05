Зачем Трамп берет пример с Януковича

Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны.

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Выборы Трампа / Коллаж: Главред, скриншот с видео

Республиканская партия, которая находится под контролем трамповской платформы МАГА, официально заявила, что не смотря на решение американского суда, выдвигает и поддерживает Трампа кандидатом в президента США. Путин глубоко удовлетворен, как и в случае с Януковичем. Ему кажется, что ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной (Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что она независима от Кремля или Пекина.

Но, что общего между американским миллионером, грубым плейбоем Трампом, другом российской мафии и донецким рецидивистом, слугой Ахметова и другом ФСБ Януковичем. Обоих суды признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом - три ходки в тюрьму по решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу стать президенту, как Януковичу или нет?

Слово за Россией и Китаем.

видео дня

Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но, есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США.

Ему тоже придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского государства и политической системы.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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