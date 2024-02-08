США отзеркаливают свою модель мира, становясь, по сути, глобальным регулировщиком.

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США / Фото: president.gov.ua

Неужели опыт Китая ничему не научил Америку? Хороший вопрос: зачем США делать из Индии себе еще одного конкурента?

Здесь все логично.

Глобальный мир так устроен, что доминирование является следствием влияния: финансового, военного, технологического, торгового, экономического, политического.

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В этой концепции, изоляция США равнозначна утрате влияния.

Что касается Индии, Китая и США.

Представьте себе два лифта, которые находятся рядом друг с другом и начинают движение вверх, когда кто-то становится на их "крышу".

А на самом вверху - бетонный потолок и если лифт будет все время двигаться вверх - того, кто на крыше попросту раздавит.

Единственная тактика для него - попеременно прыгать с одного лифта на другой, замедляя время движения к потолку.

А теперь представьте, что два лифта - это Китай и Индия. А стоящий на их "крыше" - США.

И единственная тактика - это после 30 лет роста Китая, затормозить его и дать лет 30 расти Индии до уровня Поднебесной.

Столкновение с потолком роста неизбежно и стоящего на лифте гарантированно раздавит, если не появится новый лифт.

В 60-80-е такими лифтами были Япония и Германия. Теперь там почти нулевые темпы развития.

Именно таким образом, США отзеркаливают свою модель мира, становясь, по сути, глобальным регулировщиком.

В Вашингтоне полагают, что после Индии будут еще лифты. "Или что-то придумаем".

Тут главное за кем глобальная инициатива, тот и будет отзеркаливать мир.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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