Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?

Россияне явно не ждали такого напора от Трампа.

Виткофф, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Слив разговора очень примитивный, а чтобы никто "не догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева.

1. Россияне хотят сорвать переговоры чужими руками, им не удалось это сделать руками украинцев, поэтому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим довольно успешно занимались во время последней избирательной кампании.

2. Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров нужен глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот слив заставит Трампа ускорить процессы.

3. Я неоднократно писал, что на пути к мирному договору есть три вещи:

- территориальный вопрос;

- Гарантии безопасности для Европы;

- Нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция заключается в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетия теряет шанс стать третьим полюсом мира.

4. Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся преодолеть.

5. Поэтому остается два пункта - территории (похоже, мы находимся довольно близко от квазирешения) и нежелание Путина. Единственное, что сейчас можно точно сказать: в случае отказа Путина от договора, санкции резко усилятся. А сам отказ будет еще один семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

